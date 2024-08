Principais notícias às 13h – Paris Saint-Germain exclui Skriniar, Gundogan retorna ao City. Bíblico depois de Di Gregorio

Vozes dos campeões, notícias exclusivas do mercado e muito mais no TMW: aqui estão as principais notícias da manhã.

Dybala ou Arábia Saudita. Agora a questão da renovação estava aberta a Roma

OFICIAL: Monza, problema do goleiro resolvido. Turati chega por empréstimo anual do Sassuolo

Skriniar está fora do projeto Paris Saint-Germain. Mas ganha muito para voltar ao Campeonato Italiano

Ao vivo TMW – Parma, Bequia: "Trabalhamos dois anos para disputar essas partidas. Precisaremos de agilidade".

Oficialmente: Udinese, aqui está um novo goleiro: Sava chega definitivamente de Cluj

Oficialmente: Aí está o comunicado: Martian Satriano deixa o Inter e vai para o Lens

Oficialmente: Milan, o contrato de Hodzic foi assinado em Bolonha. Ele será adicionado ao elenco Sub-23

Da França: acordo Roma-Lens para Danso. Mas a transformação de Dybala levou a uma prorrogação do tempo

Oficialmente: Outro Dorgo chega à Liga Italiana: Gênova contrata Evina, nascida em 2006, de Cogi

Oficialmente: Gundogan deixa o Barcelona: Minha saída pode ajudar o clube e isso me deixa menos triste