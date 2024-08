Tênis, Sonego na final em Winston-Salem: venceu Goffin por 6-3, 6-2 nas semifinais

O italiano venceu o belga por 6-3 e 6-2 em uma hora e vinte minutos: pronto a partir de segunda-feira para voltar ao top 50 do ranking, pela terceira vez na carreira disputa o título em quadra dura.

Giuseppe di Giovanni 23 de agosto – 23h54 – Milão



Lorenzo Sonego avançará para a final do ATP 250 em Winston-Salem, onde enfrentará Carreno Busta ou Michelsen. Sonego vence a sexta final ATP da sua carreira, a primeira em dois anos após o sucesso em Metz 2022. Lorenzo finalmente sai da crise e derrota facilmente o belga David Goffin em uma hora e 20 minutos, com um placar convincente de 6-3, 6 a 2. Sonego disputará a terceira final da carreira em quadra dura, em busca do quarto título. Um grande alívio para Sonego, que se reencontra depois de uma primeira parte de temporada negativa.

Corresponder – Sonego, que não sacou bem nas quartas de final contra Kotov, é implacável no saque. Uma vantagem imediata de 12 pontos a 4 dá início ao jogo e Goffin corre o risco de perder por 0-4 em menos de 15 minutos. Sonego aposta no saque, não sofre sombra de break point e fecha o set graças ao break conquistado no segundo game (resolvendo o segundo set point).

conclusão – Goffin, que mostrou chutes muito bons durante o torneio e eliminou imediatamente o italiano Luciano Darderi, não reage e derrete. O belga perde imediatamente o saque no primeiro game do segundo set, e Sony marca o segundo set, machucando o adversário (12 pontos a 6). Goffin sai de cena e perde mais um saque: no 4 a 1 Sonego controlou totalmente a quadra e terminou a partida em 6 a 2 (o set terminou aos 42 minutos). Sonego volta ao top 50 a partir de segunda-feira e agora as coisas caminham na direção certa para o tenista piemontês. O pior já passou e o melhor ainda está por vir. READ Campeonato Europeu de Juniores: Seis campeões de Savona, Portugal