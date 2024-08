Em Portugal destaca-se a dupla Pontificio e Progreso Fontana. Ognibin e Mengo, duplo ouro europeu

O Campeonato Europeu de Patinagem Artística em Fafe (Portugal) traz milhares de satisfações às duas torres. O casal Pontifício recebeu duas medalhas de ouro. São Greta Ognibene e Shawn Epoba Mengo (Progreso Fontana) que se destacaram nas disciplinas de dupla artística e dupla de dança na categoria trainee. Não foram superados por Angélica Rondelli (Pontificio) e Mattia Giovannini (Nova Casbah), que levaram a medalha de bronze no pescoço no dueto artístico na categoria trainee. O mesmo resultado na categoria Jeunesse para Martina Nalli (Pontificio) e Riccardo Nalli (esquiadores Olímpicos).

Os patins prateados da Polisportiva Lame graças ao talento e habilidade de Francesco Vittuari na disciplina de dança solo. É uma sensação tremenda de satisfação e é o final da temporada e da sua jovem carreira.

Oriundo do LAMY Bologna Sports Club, onde deu os primeiros passos nos esquis, o bolonhês de dezoito anos veste a camisola azul há três temporadas, conquistando pódios e medalhas em todas as provas em que participou. . Teve experiências no campo internacional. Mas 2024, com sua entrada na categoria sênior, marcou a virada: os resultados vindos do trabalho árduo e da preparação liderada pela treinadora e coreógrafa Andrea Bassi, levaram Francesco a gols inesperados justamente pela suposta e óbvia falta de experiência no absoluto campo.

Já no Campeonato Italiano de Ponte di Legno (Brescia), disputado no mesmo período em que Francesco fez o exame estadual, o menino demonstrou extraordinária estabilidade mental e o quarto lugar o levou à convocação para a “seleção europeia”. Aqui ficou em terceiro lugar provisório, após a primeira prova, que foi Style Dance. Conseguiu então melhorar ao longo do longo programa, o que o tornou campeão de execução tecnicamente correta e intensa interpretação técnica, características que o levaram à medalha de prata.