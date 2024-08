Südtirol-Salernitana 3-2: placar final e destaques

Obrigado por assistir à transmissão ao vivo do jogo Sudtirol-Salernitana 3-2 pelo segundo dia e nos vemos nas próximas partidas da Segunda Divisão.21h29

90’+7′ E termina aqui! Sudtirol-Salernitana 3-2.21h26

90’+6′ meta! Tirol do Sul – Salernitana 3-2 Rover Net! A ação final da partida foi muito bem aproveitada: um lançamento longo para a grande área, a bola foi enviada para a marca do pênalti, onde Rover acertou a rede com um chute de pé direito para a esquerda. Dê uma olhada no perfil do jogador Matteo Rover21h25

90’+4′ Que oportunidade para o Tirol do Sul! Merkaj protege bem a bola na área, depois passa para Rover que finaliza com um chute rasteiro em direção à trave direita: a bola sai ao lado do gol.21h23





90’+3′ Quinta substituição para Salernitana: sai Franco Tongia e entra Rocco Di Vico.21h21

90′ Foram registrados 5 minutos de intervalo.21h20

88′ Tait faz o possível para chegar à bola pela lateral direita, mas seu cruzamento chega aos poucos às mãos de Seppi.21h17

86′ Quarta substituição para Salernitana: entra Flavius ​​​​Danylyuk e entra Davide Gentile.21h15

86′ Quinta substituição do Sudtirol: sai Salvatore Molina e entra Federico Davi.21h14





84′ Rover enfrenta Sibi! O jogador que veio do banco recebe pela esquerda, retorna pela direita e finaliza no canto superior oposto: Sepe salta e bloqueia o chute.21h13

83′ Cruzamento da lateral direita de Molina, enquanto o lateral tentava devolver com o pé esquerdo: na trajetória, Merkaj errou e a bola foi parar nos braços de Sepe.21h12

81′ Minutos de sofrimento para o Sudtirol: a equipe de Valiente está presa no seu meio-campo e não consegue sair.21h10

78′ A qualidade de Salernitana ficou agora à mostra, com Granata a jogar por pouco na área de três quartos e a finalizar a jogada com um remate de pé esquerdo de Verdi: a bola bem por cima da barra.21h07

76′ Quarta substituição para Sudtirol: sai Daniele Casiraghi e entra Matteo Rover.21h05





74′ Um longo trabalho ofensivo de Salernitana foi concluído por Bron com um chute de longa distância: a bola passou longe das costas.21h03

68′ Protestos tímidos do Südtirol por um chute na área de Mirkaj que foi bloqueado por Bron na área: o árbitro aponta para o peito e nos convida a continuar.20h57

66′ O plano de escanteio de Sudtirol: Um cruzamento profundo de Casiraghi encontra Masiello sozinho na entrada da área, com a conclusão do zagueiro imprecisa e terminando nos pés do adversário.20h56

65′ Nenhuma das equipes em campo parecia querer diminuir o ritmo, proporcionando uma partida divertida e rica em jogo forte.20h54

63′ Terceira substituição: Südtirol: sai Rafael Odogo e entra Silvio Mirkaj.20h52





63′ Segunda substituição: Südtirol: sai Alessandro Malamo e entra Fabian Tate.20h52

62′ Primeira substituição do Sudtirol: sai Mateusz Brasilic e entra Jasmin Kurtic.20h51

61′ meta! Sultirol-Salernitana 2-2! Rede Jayden Braff! Simi manda para Braff dentro da área, e este retorna pela direita e finaliza na segunda trave: leve desvio de Cipitelli e a bola entra no buraco do escanteio. READ Al-Hilal marca 9 gols e a sétima vitória consecutiva retarda Kessie do Al-Ahly Confira o perfil do jogador Jayden Braff20h51

59′ Cruzamento astuto de Soriano com Simi, que não acreditou o suficiente no meio da área: na área do segundo poste, Molina mandou para escanteio.20h48

57′ Verdi tenta brilhar e chuta da entrada da área após chute de Simi: corpo desequilibrado para trás e bola passa longe do travessão.20h46





56′ Terceira substituição para Salernitana, com saída de Andrés Tello e entrada de Roberto Soriano.20h44

54′ Modelo Arrigoni! Escanteio cobrado por Casiraghi é negado na entrada da área onde chega Arrigoni, que chuta o primeiro gol: a bola desvia e bate na parte inferior da trave. Ele então passa pela defesa do Granata.20h43

52′ Que oportunidade para Casiraghi! Molina corre rápido pela direita: O extremo rubro-negro chega à área pela direita, passa para o meio onde Bron dá a bola para Casiraghi fazer dois gols: no final dos 17 minutos Danylyuk defende no escanteio.20h42

50′ Falta de ataque de Simi contra Sebitelli: cobrança de falta para o Südtirol.20h39

47′ Verdi imediatamente tentou de longe, encontrando o camisa 31 desviado no primeiro escanteio do segundo tempo.20h36





47′ Uma dupla mudança no início da recuperação da Salernitana, com Verdi e Brave substituindo Calonne e Valencia. No entanto, não houve alterações para o Sodterol.20h35

46′ Partida para recuperação. Posse de Salernitana.20h34

46′ Segunda substituição para Salernitana, com saída de Yaya Kallon e entrada de Daniele Verdi.20h35

46′ Primeira substituição para Salernitana: entra Diego Valencia e entra Jayden Braff.20h34

Um primeiro tempo inesquecível para a nova contratação Velthuis: o camisa 4 do Salernitana primeiro acionou um pênalti com uma entrada tardia em Odugu, depois recebeu um cartão amarelo por uma falta no meio-campo sobre o mesmo atacante vermelho e branco.20h24





Um primeiro tempo emocionante no Stadio Droso, em Bolzano: a partida abriu o placar aos 28 minutos, com Casiraghi marcando o pênalti ganho por Odogwu no centro do campo. Aos 36 minutos, Tongia aproveitou um passe alto dentro da área e finalizou a partida com um chute de pé direito, que marcou para a rede após leve desvio de Sebitili. Aos 42 minutos, o time da casa voltou a ganhar vantagem quando Molina saiu do segundo poste e marcou pela esquerda.20h23

45’+3′ O primeiro tempo termina. Sudtirol-Salernitana 2-1.20h19

45’+1′ Que defesa do Sippy! Cruzamento da direita de Malamo é cabeceado por Odogo, mas Sebe tira a bola por baixo da trave e levanta para escanteio.20h17

45′ Serão 3 minutos de acréscimo.20h16

42′ meta! Tirol do Sul – Salernitana 2-1 Molina Net! Cruzamento da esquerda para Casiraghi com Odogo sem chegar à bola, mas Molina chega atrás dele: o extremo do Südtirol pára e finaliza ao lado do poste para a esquerda. Dê uma olhada no perfil do jogador Salvatore Molina20h14 READ Conferência da Liga, como ver Cluj Lazio e Fiorentina Braga - QuiFinanza





40′ Malamo é apanhado na lateral direita por um lançamento longo de Masiello, e o camisa 8 tenta manter a bola em jogo, mas é tudo em vão: o jogador do Südtirol estava impedido.20h11

36′ meta! Sultirol-Salernitana 1-1! Rede Tongia! Após cobrança de falta pela esquerda, a bola chega dentro da área coordenada por Tonga e ele chuta com o pé direito. A bola foi desviada levemente por Cipitelli na pista e marcou sob os braços de Polozzi. Confira o perfil do jogador Franco Tongya20h08

35′ Dez minutos antes dos 45 minutos, o Südtirol abriu o placar por 1 a 0 graças a um pênalti de Casiraghi.20h06

32′ Simi tenta entrar na área, depois finaliza com o pé esquerdo: um zagueiro do Sudtirol bate na trave e a bola vai para o escanteio.20h03

30′ O defesa do Salernitana impede desajeitadamente o contra-ataque de Odungwo: primeiro cartão amarelo também para Granata.20h01





30′ Primeiro cartão amarelo: Um cartão amarelo para Salernitana.20h

28′ meta! Tirol do Sul – Salernitana 1-0 Gol de Casiraghi! O camisa 17 rubro-negro marca o pênalti com um chute ao meio, por baixo da trave: em vez disso, Sepe bate na trave direita. Confira o perfil do jogador Daniele Casiraghi20h

27′ Pênalti para Sudtirol! Contato na área entre Velthuis e Odjou, já que o zagueiro interveio tarde e derrubou o número 90 rubro-negro.19h58

25′ O contra-ataque de Sudtirol é interrompido por um desafio de Casiraghi: cobrança de falta para Salernitana.19h55

23′ Sudtirol fez o trabalho ofensivo ao encontrar Odogwu Davi novamente perto do poste mais distante, com os 24 fechando o placar desta vez. A bola então vai parar na entrada da área, onde Malamo tenta um chute de pé direito: um chute nos braços de Sepe.20h17





22′ Cruzamento para a área de Salernitana enquanto Casiraghi e Danylyuk cabeceiam: a bola sobe e vira presa para Seb, que a bloqueia.19h52

18′ Kallon cobra escanteio, mas erra completamente o cruzamento: a bola vai direto para o outro lado.19h48

17′ Kallon chega ao fundo pela direita após troca de bola na área estreita, depois cruza para o meio e é interceptado por Masiello para escanteio.19h48

16′ Cruzamento do flanco esquerdo do Valência, com Simi e Callon afastados do centro da área. A defesa da casa prefere não arriscar e afasta a linha.19h47

14′ Após o desenvolvimento do segundo escanteio seguido para os rubro-negros, Odogo empurra Amatucci para a área e o árbitro marca falta a favor de Salernitana.19h44





12′ Contra-ataque do Sudtirol, que continua pressionando pelas laterais e mudando o jogo de fora para fora: desta vez é o Valencia quem intervém na área e cobra escanteio.19h43

11′ Depois dos primeiros dez minutos de jogo e o placar estava 0 a 0: o jogo continua muito animado até o momento.19h41

8′ Uma entrada violenta de Casiraghi deslizando atrás de Tello, com o meio-campista do Salernitana ainda no chão com dores: 17 para Sudtirol é o primeiro cartão amarelo da partida.19h38 READ Apuania Carrara Tênis de mesa Visita a Castel Goffredo »La Gazzetta di Massa e Carrara

7′ Primeiro cartão amarelo: Südtirol: Cartão amarelo para Daniele Casiraghi.19h38

6′ Davey come balas! Foto da ação de poucos minutos atrás: Cruzamento de cinco a cinco com Molina segurando o número 24 rubro-negro no meio da área, que chuta com o pé esquerdo, errando novamente o gol.19h37





4′ Salernitana responde! Kallon recebe no meio-campo, chuta com o pé direito e retorna com o pé esquerdo, depois finaliza com movimento circular: a bola toca o chão e acelera em direção à trave esquerda, mas Polozzi estende e empurra para longe para um canto.19h35

2′ Oportunidade instantânea para Davey! Cruzamento da direita de Molina, com Duffy sozinho no poste mais distante finalizando pela esquerda, mas errando o alvo: a bola sai ao lado do poste esquerdo.19h33

Sudtirol entra em campo com uniforme branco e calção vermelho, enquanto Salernitana se apresenta com uniforme amarelo e acabamentos grená.19h32

Fora para a partida. Primeira aquisição da Sudtirol.19h31

A partida será dirigida pelo árbitro Barenzoni, do departamento de Trento.18h53





Martosello forma um quarteto com Danyluk, Bron, Velthuis e Ngoh para proteger o gol de Sepe. No meio-campo, ele se juntará a Amatucci Tello e Valencia. Este último substitui Maggiore, que enfrentou um problema físico durante o aquecimento. O Tridente será composto por Kalon, Simi e Tongia.19h27

Formação oficial: Salernitana joga num 4-3-3: Sepe – Danylyuk, Bron, Velthuis, Ngoh – Thilo, Amatucci, Valencia – Kalon, Simi, Tongia.19h27

Valiente confirma o onze que entrou em campo na primeira jornada: entre as traves encontramos Polozzi, com Giorgini, Cipitelli e Masiello que formam a linha defensiva. Molina e Davy correrão no alcance máximo, enquanto na zona central estarão Malamo, Arrigoni e Braszelec. Casiraghi terá a liberdade de se mover atrás de Odogwu.18h52

Formação oficial: Sudtirol confirma a formação 3-5-1-1: Poluzzi – Giorgini, Cipitelli, Masiello – Molina, Malamo, Arrigoni, Brasilica, Davi – Casiraghi – Odogwu.18h52

O único precedente entre as duas equipes em Bolzano remonta a setembro de 2010, quando o Granata venceu por 1 a 0 graças a um gol de Davide Carcuro.14h29





O mesmo destino se abateu sobre Salernitana: em Salerno, o Cittadella vencia por 1-0 até aos 93 minutos, quando Deniluc empatou. Quando parecia que a partida terminaria empatada, Angeli marcou um gol contra falso, dando os três pontos ao time da casa.14h29

Na primeira partida, o Südtirol conquistou os três pontos em casa contra o Modena: gols de Malamo e Rover decidiram o 2 a 1 final, com o último gol chegando nos acréscimos.14h29

No Estádio Droso, em Bolzano, o Südtirol de Federico Valiente recebe o Salernitana de Giovanni Martocello: a partida garante três pontos importantes na segunda jornada do Campeonato de Juniores.14h29