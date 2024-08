motocicleta. Fratura no pulso. Portugal Amargo de Baldassarri

Basta uma lesão grave para tornar 2024 ainda mais difícil para Lorenzo Baldassari (foto de arquivo). Na sétima jornada do Campeonato do Mundo de Supersport, que decorreu no fim de semana no circuito de Portimão, o Centauro sofreu uma fractura no pulso esquerdo. Aconteceu na segunda bateria de uma forma particularmente rápida e infeliz. Imediatamente após a largada, na curva três, dois pilotos colidiram e nada puderam fazer para evitar a colisão. Não foi necessário, até porque na primeira corrida o compatriota de Montecosari cruzou a linha de chegada na décima segunda posição, resultado que representa a melhor posição após a passagem para a nova equipa, trocando a Ducati pela Triumph (e no geral na última corrida). algumas raças mostrando claro crescimento na colheita). “Quando você sente que está prestes a sair do túnel e sente que está vendo a luz novamente, você entra em um túnel mais escuro. Mas eu voltarei, minha armadura agora está intacta! que fiz e pelos sacrifícios que fiz. Enfrentei tantas dificuldades, não é hora de desistir e não darei nada a ninguém.” Esta é a explosão de Balda nas redes sociais. Resta saber se ele terá que passar por uma cirurgia, mas o problema o deixará fora dos ringues por várias semanas. Será difícil vê-lo novamente no Magny Cours no dia 6 de setembro.

Andrea Scuba