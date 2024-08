Mercado de transferência direta para Lukaku, McTominay e Koopminers: negociações diretas

14h15

Cuomo, visitas médicas de Kempf amanhã

Cuomo concluiu recentemente a compra de Kempf, zagueiro nascido em 1995 no Hertha Berlin. Amanhã consultas médicas com Larian.

14h

FANTACUP: Descubra todos os prêmios que você pode ganhar

Prêmios incríveis para nosso novo jogo Fantacalcio®, descubra todos! Clique aqui para se cadastrar!

13h50

Atalanta, Rui Patricio e Cuadrado em vez de Gasperini

O mercado de transferências da Atalanta não está fechado. Gasperini quer desesperadamente que Juan Cuadrado fortaleça as asas de Dea. O ex-jogador do Inter e da Juventus pode chegar por transferência gratuita para disputar sua vaga no Bellanova. Zappacosta será deslocado para a faixa da esquerda, em substituição a Ruggeri. Porém, quanto ao alvo, Rui Patricio é o nome que está no topo da agenda de Percassi, dada a iminente saída de Musso para o Atlético de Madrid. O ex-jogador da Roma também é atualmente um agente livre.

13h38

Da Espanha: Chidera deve estar em Barcelona hoje, e Espanyol está lá

O Espanyol no futuro de Walid Chedira. O atacante do Napoli, que acaba de fazer uma boa temporada no Frosinone, será transferido temporariamente para a La Liga. Conforme confirmado pelo Mundo Deportivo, o jogador marroquino deverá estar hoje em Barcelona para iniciar oficialmente a sua nova aventura. Sétimo reforço do verão para o Espanyol.

13h34

Juventus completou visitas médicas para Nico Gonzalez

Nico Gonzalez acaba de completar suas consultas médicas e está pronto para se tornar oficialmente o novo jogador da Juventus. O negócio foi fechado com a Fiorentina em regime de empréstimo com compra obrigatória. Um investimento de 37 milhões de euros, incluindo parcela fixa e bônus. Uma torcida pelo atacante argentino com cantos, fotos, abraços e autógrafos. Nas próximas horas será também a vez de Francisco Conceição.

13h33

Chelsea está tentando roubar Chiesa do Barcelona

Segundo noticiou o jornal inglês The Sun, o Chelsea está tentando roubar Federico Chiesa do Barcelona. O atacante nascido em 1997, que deixou a Juventus, pode representar o substituto ideal para Sterling.

13h25

Verona, aqui Aledo: novo reforço para Zanetti

Às vésperas do jogo contra a Juventus, Paolo Zanetti saudou outra importante adição: a contratação oficial de Fred Aledo, atacante nascido em 2001 e vindo do Eintracht Frankfurt.

13h15

Barcelona, ​​​​a transferência de Faye para Rennes é oficial

Michael Faye é um novo jogador do Rennes. O defesa, nascido em 2004, deixa o Barcelona por 10,3 milhões de euros. Os blaugrana incluíram no contrato uma cláusula de recompra de 25 milhões de euros, além de 35% sobre a possibilidade de revenda do jogador. Recursos importantes para o Barcelona, ​​que ainda tem interesse em Federico Chiesa, que está de saída da Juventus.

Uma hora da tarde

Como, a chegada de Maximo Pironi é oficial

Cuomo oficializou a chegada de Maximo Pironi do Manchester City. Estas são suas primeiras palavras: “Estou muito feliz por estar aqui neste clube e nesta cidade, mal posso esperar para começar a jogar. Acho que este é um passo necessário para continuar crescendo na minha carreira; gosto das ideias do treinador e do estilo de jogo O Como 1907 é um clube muito interessante, com um plantel de grande qualidade e por isso “decidi vir para cá”.

12h45

Lukaku em Nápoles: os números

Lukaku chega a Nápoles por trinta milhões de euros, além de bónus que podem chegar aos 15 milhões em caso de possibilidade de revenda no futuro. Porém, o jogador receberá mais 6 milhões de bônus salarial até 2027, com benefícios de decreto de crescimento. Destino final, entre outras coisas, após dois anos de empréstimos: aos 31 anos, é uma viragem.

12h30

FANTACUP: Descubra todos os prêmios que você pode ganhar

Prêmios incríveis para nosso novo jogo Fantacalcio®, descubra todos! Clique aqui para se cadastrar!

12h15

Thiago Motta está no mercado

Na coletiva de imprensa às vésperas do jogo contra o Verona, Thiago Motta respondeu perguntas relacionadas ao mercado de transferências da Juventus: aqui está o que ele disse.

12:00

Nápoles, a situação de Gilmour

O técnico do Brighton, o alemão nascido no Texas, Fabian Horzler, está no caminho há semanas, assim como o clube e seus companheiros, que se preparam para cercar Gilmour para convencê-lo a ficar, apesar do acordo com o Napoli. O Napoli, por sua vez, começa a fazer o mesmo, principalmente com o caminho mais óbvio rumo a McTominay. Os próximos dias serão cruciais.

11h45

Gênova, chegada oficial de Meriti

O Gênova anunciou oficialmente a contratação de Fabio Meretti da Juventus: o meio-campista chega por empréstimo.

11h30

Inter e Palacios chegaram ao Milan

Pela manhã, Tomás Palacios chegou ao aeroporto de Malpensa: exames médicos e contratações acontecerão nas próximas horas.