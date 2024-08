Diogo Costa, guarda-redes campeão de Portugal

paraSalvatore Reggio

Contra a Eslovénia, Diogo Costa, de 24 anos, defendeu os três penáltis para levar Portugal aos quartos-de-final do Euro 2024: um recorde. Suas estatísticas são três vezes melhores que as de seus companheiros de equipe

Naquela noite incrível em Frankfurt, Diogo Costa roubou a cena de todos. Com a defesa de Cisco cinco minutos antes da disputa de pênaltis e defendendo três dos três pênaltis, ele se tornou o campeão absoluto nas oitavas de final do Euro 2024. Graças às suas façanhas, ele conseguiu arrastar Portugal para as quartas-de-final. (ele desafiará a França). , que não parecia muito bonito) e eliminou a súbita e corajosa Eslovênia.

“O nosso segredo é o Diogo”, disse ele. Técnico Roberto Martínezque correu um grande risco, mas no final elogiou o goleiro de 24 anos. “É o segredo mais bem guardado do futebol europeu Contra a Eslovênia, ele apareceu em um nível diferente. Foi incrível nos confrontos individuais, depois teve foco e qualidade para defender três pênaltis consecutivos. Deveríamos estar muito orgulhosos. Estamos bem, agora é hora de nos prepararmos para o jogo contra a França. O jogo contra a Eslovénia foi uma vitória para os adeptos e vamos dar mais.”









































































































READ Juventus e Cristiano Ronaldo dormindo com a Coppa Itália: "Que felicidade". foto

Não só Diogo Costa salvou Portugal, mas também Cristiano Ronaldo, que defendeu um pênalti de Oblak na prorrogação (fale sobre grandes goleiros) e correu para casa. Chorando inconsolavelmenteentão reaparece no disquete sem falhar novamente.

CR7 deve tudo a Diogo Costa, Um guarda-redes que cresceu nas camadas jovens do Porto. É um verdadeiro Especializado em penalidades: No passado, ele havia defendido três gols consecutivos na fase de grupos da Liga dos Campeões. Primeiro para Dimirbay do Bayer Leverkusen e depois dois na mesma partida contra o Bruges, em Vanaken e Lange. Diogo Costa nasceu na Suíça, filho de pais portugueses, e regressou a Portugal com apenas sete anos. Pelo Porto, depois de cumprir todas as fases de formação, estreou-se a 19 de outubro de 2019, num jogo da Taça de Portugal.

Até ao momento, disputou 154 jogos pelo clube e 25 por Portugal, conquistando 11 títulos pelo clube e pela seleção. Ele mostra suas qualidades mesmo quando jovem, Vencendo o Campeonato Europeu Sub-17 em 2016 Na partida final contra a Espanha, classificada por idade, nos pênaltis e Liga Juvenil Na temporada 2018-2019, vencendo o Chelsea.

Mas atenção: Diogo Costa tem um excelente registo. De acordo com dados de New York TimesNa verdade, Portugal tem o número 22 Ele defendeu 13 de 42 pênaltis Que ele encontrou em quase toda a sua vida profissional Um em cada três,estatísticas Claramente acima da média Foi o que noticiou o jornal espanhol comocerca de 18%. Com a Eslovénia, bloqueou remates de Ilicic, Balkovic e Verbeek, colocando Portugal entre as oito melhores equipas. Mbappé alerta.