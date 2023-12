Conferência de treinadores antes do jogo entre Napoli e Braga Live

O Napoli recomeça. O jogo frente ao Sporting Braga realiza-se amanhã, às 21h00, no Estádio Maradona, na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Mesmo um nocaute por um gol seria suficiente para se classificar para as oitavas de final. Walter Mazzarri falou na coletiva de imprensa. Ao lado dele estava Juan Jesus.

16h14

Napoli, uma vitória em casa está ausente há 75 dias

O Napoli não vence em casa há 75 dias, sendo a última vez em 27 de setembro, na vitória por 4 a 1 sobre a Udinese, quando Kafara e Osimhen marcaram na mesma partida: a única vez nesta temporada. O sucesso que obteve frente a Maradona, ausente durante dois meses e meio, é um retrato das dificuldades que o Nápoles enfrenta este ano.

15h58

Relatório de treinamento de Nápoles

Enquanto isso, o Napoli treinou esta manhã. Aqui está o relatório de hoje: “Kagosti e Kvaratskhelia conduziram todo o treino em grupo. Mario Rui conduziu o treino pessoal em campo. oliveira Ele fez tratamentos e trabalhos pessoais na academia

Victor Osimhen não participou no treino e viajará para Marraquexe, onde participará na cerimónia de entrega da Bola de Ouro Africana. O atacante italiano retornará à Itália no final da noite e participará regularmente dos treinos amanhã de manhã.”

15h43

A conferência de imprensa terminou

Após a conferência de Juan Jesus, também terminou a conferência de imprensa de Walter Mazzarri na véspera do jogo Nápoles-Braga.

15h35

Mazzarri: “Jogamos a cada três dias, mas os jogadores não são afetados”

“Há muitos anos, havia um jogador que vivia o jogo de forma diferente. Depois de um terceiro período de 90 minutos, o mesmo jogador titular fez um quarto jogo muito ruim. Agora os meninos vivenciam o futebol de uma forma diferente, vejo eles jogando de 6 a 7 partidas de 90 minutos e não sofrem com isso. Talvez a mentalidade tenha mudado, o estresse esteja menor, por isso não estou preocupado. Depois de três dias de recuperação adequada, eles estavam realmente revigorados, mas eu realmente notava isso quando não estava me movendo e assistindo aos jogos. cálculos matemáticos? Não, mas respeitamos Braga Queremos vencer sem sofrer golsisso é o que eu quero.”

15h32

Mazzarri: “O Nápoles não deve vacilar”

“Você está com medo depois de três derrotas? Não, sem medo, mas Você pode ver que a equipe está um pouco chateada. É por isso que vencer será importante para restaurar a serenidade. É por isso que quero ser sólido. A equipe não deve escorregar. O Braga é muito bom nos contra-ataques, Tem que ficar atento aos cuidados nas cobranças de escanteio, já vi os jogos antes de mim e vi esses erros“.

15h28

Mazzarri: “Temos que marcar mais gols de fora da área”

“Temos arremessado mal ultimamente, no topo. Gostaria de treinar esse time se tivesse tempo para isso. Quando cheguei ao Napoli não tivemos nenhum gol dos meio-campistas, depois de Enler e outros chegando crescemos e lutamos para vencer.” Com o Scudetto. Portanto, também temos que encontrar alvos à distância. Nem sempre você consegue colocar a bola no golTambém temos que marcar de fora, como fazem muitas equipes de ponta.”

15h24

Mazzarri: “A fase defensiva deve ser perfeita”

“Aquele que tiver a melhor defesa vence sempre ou qualifica-se para a Europa. É por isso que precisamos de ganhar segurança defensiva enquanto jogamos. No ataque, o importante é jogar bem e criar oportunidades. Mais cedo ou mais tarde o golo chegará.” Mas a fase defensiva deve ser perfeita e, portanto, deve ser melhorada.”

15h21

Mazzarri: “Não vou mudar o plano. Natan está pressionando mais”

“Vim aqui porque gosto de brincar de quatro, mas desde que cheguei aqui todo mundo tem me dito por que você não volta para os três de trás, não, agora vamos ficar de quatro para o resto da vida (risos, edição.).” Estamos em falta na esquerda, o Natan está fazendo o que pode até agora, Espero que ele pressione mais se voltar a jogar, mas acabou de chegar. Vou te dar um exemplo: Quando chegou a Turim, Bremer foi diferente do jogador de hoje nos primeiros quatro mesesMas isso é normal porque quem vem do Brasil para o nosso torneio sempre paga taxas. Para mim, o Nathan está melhorando, mas o Zanoli também pode jogar na esquerda porque seu tempo de jogo é limitado. Nós vemos…”

15h16

Mazzarri: “Quero ver uma equipa forte e curta”

Agora é a vez de Walter Mazzarri: “Amanhã é preciso se classificar para a próxima fase. Esta equipe mostrou que sabe jogar futebol, mas precisa encontrar o equilíbrio que teve no ano passado e não deve sofrer contra-ataques ou gols que não sofreu antes. fico feliz em ver que o time está sempre unido.” E uma fase defensiva mais cautelosa. Do ponto de vista do resultado faltou um pouco, apesar de termos feito um bom primeiro tempo com Internacional E a Juve.”

15h12

Juan Jesus: “Se eu ganhar depois de 33 anos, as expectativas vão mudar”

João Jesus novamente: “Muitas coisas mudaram, Quando você vence depois de 33 anos, a expectativa aumenta, como se o que aconteceu sempre tivesse que acontecer ou como se tudo fosse culpa nossa. Este não é o caso. Temos que nos esforçar mais. A vitória virá com paciência e confiança. Os momentos ruins sempre passam e os bons momentos virão em breve. Braga? Boa equipe e muito organizada. “Entraremos em campo para vencer. Queremos nos classificar para as oitavas de final”.

15h08

Juan Jesus: “Estamos crescendo e sentimos falta de vencer”

Primeiro, uma palavra de Juan Jesus: “contra o Juve Fizemos um grande jogo, agora procuramos a vitória, precisamos de golos e de uma boa defesa. Queremos devolver a serenidade ao grupo, às pessoas e à cidade. Sentimos falta de vencer, este ano estamos menos claros que no ano passado, mas o gol vai voltar, e a vitória também. Já demos sinais importantes nas últimas partidas. “Conheço Mazzarri há muito tempo. Ele dá-nos muita energia, diz-nos que ainda não terminamos e quer que voltemos a jogar como o conhecemos e a expressar as nossas qualidades”.

15h02

Esclarecimento do Napoli sobre Osimhen

O Diretor de Comunicações do SSC Napoli, Nicola Lombardo, falou com Mazzarri e Juan Jesus antes da conferência: “Osimhen não treinou esta manhã porque está competindo com grandes chances de ganhar um prêmio de prestígio, a Bola de Ouro Africana, que é um prêmio muito importante. Por acordo com a empresa, ele não foi autorizado a se ausentar antes de realizar trabalhos individuais. Será concluído amanhã e estará lá regularmente. No entanto, o Napoli forneceu-lhe um fisioterapeuta.”

14h55

Nápoles, relatório oficial de treino

“Kajusti e Kvaratskhelia conduziram toda a sessão em grupo. Mario Rui conduziu o treinamento pessoal em campo. Oliveira realizou tratamento pessoal e trabalhou na academia. Victor Osimhen não participou do treinamento e viajou para Marrakesh, onde participará. ” “Na cerimónia de entrega da Bola de Ouro africana. O avançado italiano regressará a Itália no final da noite e participará regularmente nos treinos amanhã de manhã.”

14h49

Mazzarri fala sobre a jornada de Osimhen

Aguardando a coletiva de imprensa. Walter Mazzarri Fale com os microfones Sky: “Não somos uma equipe que não consegue fazer contas, temos que fazer o nosso jogo e ter mais equilíbrio. Eles são bonitos para viajar? Hoje foi dia de desfazer as malas, ele fez o que tinha que fazer. Amanhã vou conversar com ele e entender se ele está apto para começar do início.”

14h44

Braga, aparece no torneio à espera do Napoli

O segundo lugar provisório da classificação vai para o Sporting Braga. A equipa portuguesa adversária Nápoles Amanhã na Liga dos Campeões no Estádio Maradona, Venceu o Vizella por 3 a 1 na última rodada do torneio. Panza marcou dois gols para a Roma.

14h39

Nápoles nos oitavos-de-final, todos os grupos

O Nápoles ocupa o segundo lugar do Grupo C, três pontos atrás do Sporting Braga. A equipe de Mazzarri só precisará estar invicta amanhã para se classificar, mas mesmo uma derrota por um gol garantirá a classificação para a próxima fase, levando em consideração a vitória por 2 a 1 no jogo de ida e o melhor saldo de gols.

14h35

Kvaratskhelia está procurando por salvação

Infiéis Ele está tendo um momento complexo e ampliado Um erro contra a Juventus. Na Liga dos Campeões Ele não se registra há mais de um anoo último gol em 12 de outubro de 2022 contraÁjax Maradona (Único time pelo qual marcou os únicos dois gols na Liga dos Campeões), e desde então muito rápido aquele atacante Nápoles Ele gostaria de tentar parar o mais rápido possível.

14h22

Fotos do treino em Nápoles

A equipe treinou esta manhã sob as ordens de Mazzarri. Kvaratskhelia está bem coberta, Osimhen está ausente e o céu está nublado. Fotos do Castelo Volturno:

Napoli e Osimhen estão ausentes e Kvaratskhelia está presente: foto do treino

14h16

Kvaratskhelia estará lá com Braga

Redefinir alarme: Khvicha Kvaratskhelia foi presença regular no grupo esta manhã O Nápoles treinou na véspera do jogo frente ao Sporting Braga. Pavilhão da Geórgia no domingo Ele não praticou devido a um caso de gripemas Ele está bem agora, ele se juntou ao grupoE então Ele estará disponível para Mazari Para o jogo contra os portugueses. (Aqui para receber as notícias completas)

14h01

Osimhen está ausente: um viajante

Victor Osimhen está a caminho. Atacante NápolesEm vésperas do jogo da Liga dos Campeões frente ao Sporting Braga, jogo decisivo para o apuramento para os oitavos-de-final, Partida para Marraquexe em voo privado. uma razão? Cerimônia de premiação da Bola de Ouro Africana. (Aqui para receber as notícias completas) READ Calciomercato Lazio, saída Acerbi: Juventus está acelerando agora

Centro de Treinamento Konami – Castel Volturno