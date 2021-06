Benzema, Ronaldo 2-2 e Goretzka salvam a Alemanha

Ao final de uma noite cheia de emoções e mudanças nos resultados, o Alemanha extrema fadiga contraHungria Mas, graças ao 2-2 assinado por Havertz e Goretzka, ele arrebatou o passe para as oitavas de final.

o mesmo resultado entre França e Portugal O que equivale a uma partida caracterizada por três pênaltis e, acima de tudo, arcos de Cristiano Ronaldo e Benzema: Os gols deste último lançam os transalpinos na liderança do grupo, junto com o resultado do Mônaco, condenando os lusitanos ao terceiro lugar.

Portugal 2-2 França

O início vê as duas equipes estudando e lutando na organização de manobras perigosas. Portanto, a primeira tentativa séria chega aos 16 minutos Mbappe Que à beira do impedimento não conseguiu superar Roy Patricio.

Após o início da finalização do cruzamento leiteiro, a corrida continua em um ritmo lento até 27 minutos Loris sai tarde Danilo Forçando Lahos a cobrar o pênalti. do disco Ronaldo, que já tinha marcado à Hungria, não fez nada de errado, colocando Portugal na frente.

Com menos de 1 a 0, a França está tentando acelerar seu motor, mas não consegue deixar de produzir a bola estéril. No entanto, quando as equipes estão prestes a retornar ao vestiário, Semedo Terras na região Mbappe São onze metros Benzema sigla al 47 ‘l’1-1.

Quando a partida recomeça após o intervalo, o atacante do Real Madrid corre para empatar a França por 2 a 1, transformando a bela decisão diagonalmente em Pogba. Ronaldo zangado tenta fazer o mesmo na hora, mas o seu cabeceamento não dá os resultados desejados.

No entanto, Portugal tem de esperar um pouco para torcer: aos 60 minutos condi Comete um handebol na área e CR7 não perde a conversão de seu segundo pênalti, afetando a contenção em 2-2. Surpreendentemente, a França respondeu aos 67 minutos, aproximando-se de Pogba que Rui Patricio a impediu com a ajuda do poste.

Após a ameaça, o Santos tenta introduzir novas forças para ir em busca de 3-2 mas com a formação de Deschamps Ele mantém uma boa vigilância e administra as operações em ordem nos dois tempos e, portanto, após a recuperação, se regozija na primeira posição do grupo (e emparelhamento contra Suíça na rodada de 16).

Por outro lado, Portugal está desiludido e, do terceiro lugar do Grupo F, agora vai ter que lidar com isso Bélgica.

Alemanha – Hungria 2-2

A partida começou com a Alemanha que em 3 ‘com Kimmich Comprometa-se imediatamente Gulacsi. Oito minutos depois, a partida foi desbloqueada graças à Hungria: Szalay, recém-reformado com Mainz, culmina com uma precisão acidental da ala de Salai e envia os fãs de Magyar ao êxtase.

Os donos da casa respondem aos 21 minutos com um chute da trave Hummels E depois de um tempo, com a conclusão Ginter Está bem bloqueado por Gulacsi. Sem essa dupla chance, a Alemanha perde o ritmo e bate tanto que se torna a Hungria, sem preocupação دون novo, para conter o tiro ainda mais e, assim, verificar o resultado no intervalo.

Na segunda parte, a equipa de Low continuou a ter mais do que dificuldade em ultrapassar uma parede húngara que desabou aos 67 minutos, quando Gulacsi bateu na saída. Havertz Ele pode ir cara a cara para o gol de 1-1.

O empate para a Alemanha dura apenas alguns segundos com a Hungria com a dupla Szalai-Schafer, Use a defesa do time da casa e marque um gol incrível de 1-2. Desesperada, a Alemanha deve atacar em busca de um novo empate e aos 84 minutos, após a pole ter tocado na bola. Cruz 81 ‘, conseguiu sua intenção graças ao direito de vitória lançado do centro da área Goretzka.

O gol do Bayern já fecha o placar, elimina a Hungria e coloca a Alemanha nas oitavas de final com um desafio contra elaInglaterra.

OMNISPORT | 23/06/2021 23:02