Suécia – Polônia: 3-2 Campeonato Europeu 2021. Resultado final e comentários sobre a partida

Isto é tudo para esta transmissão ao vivo, uma boa continuação com Alemanha-Hungria e Portugal-França às 21h00.20:03

Suécia no final da foto: Após abrir o placar após apenas 81 segundos, ele fechou a 93 graus. Assim, chega às oitavas de final deste campeonato europeu, fechando o grupo na primeira posição com 7 pontos conquistados.20:02

Além da pródiga atuação de Robert Lewandowski (2 gols e 2 assistências), vale destacar as assistências de Dejan Kulusevski que entrou de forma soberba durante o jogo em andamento.19:59

Dois arcos e muito em exibição no Estádio de São Petersburgo. A Polônia acreditou na empresa até o fim, e buscou o gol da partida com o placar de 2 a 2, que aconteceu aos pés de Clayson, que não perdoou: a Suécia fecha o grupo em primeiro lugar, e termina o Campeonato Europeu no lugar da Polônia.19:58

90 ‘+ 7’ está acabado! A Suécia venceu a Polônia por 3-2.19:56

90 ‘+ 3’ Meta! Suécia 3-2 Polônia! Rede Victor Clisson. A bola para Kolosevsky que a protege e depois a manda para Claesson durante a corrida: o meio-campista do Krasnodar a coloca na partida e fecha.19:55

90 ‘+ 3’ Contra-ataque da Suécia: Kulusevsky envia Larsson pela direita, mas o remate é errado. 19:53

90 ‘+ 1’ Haverá cinco minutos de recuperação.19:50

89 ‘ O chute cruzado de Lewandowski, Olsen foi capaz de tocá-lo; E sobre os desdobramentos, a Polônia não conseguiu colocar o goleiro sueco em dificuldade, que bloqueou a bola.19:49

89 ‘ O chute de Frankowski falhou, mas a Polônia ainda estava em modo totalmente ofensivo.19:48

88 ‘ Agora a Polônia acredita nisso.19:47

87 ‘ Agora, tanto a Espanha quanto a Suécia estão a menos de cinco pontos do grupo, mas os suecos estão em segundo lugar no saldo de gols.19:47

84 ‘ Meta! Suécia 2-2 Polônia! Duplo de Robert Lewandowski. O disparo de Przemyslav Frankovsky do trocater Lewandowki, que foi deixado dramaticamente vazio na área: contato preciso e um gol canhoto.19:46

83 ‘ Discurso de Kamel Celik sobre Kulusevsky: Michael Oliver extrai amarelo. 19:44

83 ‘ A Polônia continua pressionando, mas são necessários dois gols para superar o cargo.19:42

81 ‘ Em relação aos desenvolvimentos de canto, Placheta tenta deduzir do lado de fora, de forma muito ampla.19:40

78 ‘ Sostituzione Grzegorz Krychowiak Przemysław Płacheta18h37

77 ‘ Substituto Emil Forsberg Victor Cleeson18h36

74 ‘ Grzegorz Krychowiak foi reservado para uma intervenção tardia em Ekdal.19:34

73 ‘ Substituir a Polônia: Paulo Sousa incluiu Kacper Kozłowski no lugar de Mateusz Klich. 19:34

72 ‘ Robert Lewandowski tornou-se o melhor marcador da Polónia no Campeonato da Europa com quatro golos marcados: ultrapassando Jakub Blaszczykowski (3).19:31

71 ‘ Intervalo de resfriamento.19:30

68 ‘ Emil Kraft também entrou no lugar de Mikael Lustig.19:28

68 ‘ Mudança dupla para a Suécia. O jogo de Alexander Isaacs termina e Markus Berg entra em seu lugar.19:28

65 ‘ Gol de impedimento de Jakub Swirczuk: remate cruzado de Przemyslaw Frankowski, a sua nova entrada nº 24 da Polónia o colocou em duas etapas. O VAR confirma um impedimento.19:32

61 ‘ A segunda mudança nas fileiras da Polônia: Jacob Schwerchuk entrou e Kamel Jowiak saiu. 19:23

61 ‘ Meta! Suécia 2-1 Polônia! Zielinski sai em busca de Lewandowki, o atacante polonês que entra na área, desvia e traça um caminho impossível para Olsen: a Polônia está de volta ao jogo!19:23

59 ‘ Meta! Suécia 2-0 Polônia! Dupla face de Emile Forsberg. Corre para a direita de Dejan Kulusevski que acaba de entrar em jogo, que manda uma bola para beijar o jogador esquerdo do Leipzig na entrada da grande área: chute e gol. 19:27

55 ‘ Estreando neste Campeonato Europeu para Dejan Kulusevsky: o talento da Juventus substitui Robin Quaison. 19:19

52 ‘ Lewandowski cai dentro da grande área após contato com Danielson: apesar do contato na cobrança de pênalti, o árbitro apitou falta sobre o ataque polonês. 19:17

52 ‘ Oportunidade na Polônia! Ainda com um remate de fora, desta vez a partir do pé de Grzegorz Krychowiak: remate rasteiro e rasteiro, Olsen volta a defender e na rejeição atravessa a defesa sueca.19:13

50 ‘ Resposta sueca: Quaison tentou usar a mão esquerda após um reinício gerado por um lançamento lateral da Polónia: Chesney recusa.19:10

49 ‘ Zielinski de novo! Desta vez, de uma posição mais isolada, tente um chute desviado para um canto por um zagueiro.19:08

48 ‘ Como esperado, a Suécia está toda pela metade.19:08

47 ‘ Zelensky! Ainda um epílogo de longo alcance para o meio-campista do Napoli: seu chute ainda é central, Olsen rejeita e a bola retorna para o campo.19:09

46 ‘ A filmagem começa. Começa com o placar de 1 a 0 para a Suécia.19:04

46 ‘ Intervalo de mudança para a Polónia: Przemysław Frankowski substituirá Tymoteusz Puchacz.19:05

O segundo tempo deverá ocorrer em uma direção, já que a Polônia terá que responder aos estragos de todas as formas, tentando cancelar o jogo. Contenção e reinicialização é um dos pontos fortes da Suécia, para a qual tudo até agora está indo na direção certa. 19:11

A Suécia assumiu a liderança com apenas 81 segundos, com a equipe de Jan Olof Andersson atualmente a única chance restante da partida. A reacção polaca foi muito confusa até aos 18 minutos, quando Lewandowski acertou duas vezes no lado de dentro da trave (o segundo tempo em poucas etapas): apesar da oportunidade perdida, a partir desse momento a equipa de Paulo Sousa parecia mais decidida e ágil num manobra.19:15

45 ‘+ 4’ A primeira parte terminou: a Suécia vencia por 1-0 sobre a Polónia.18h49

45 ‘+ 1’ Três minutos de recuperação.18h49

45 ‘+ 1’ Pé esquerdo de Zielinski de fora da área: o flash é poderoso, mas central, Olsen desvia na cobrança de escanteio.18h46

43 ‘ Atravesse o remoto Swiderski em busca do habitual Lewandowski, onde Olsen bloqueia tudo.18h44

41 ‘ Mais um canto para a Polónia (nº 7), novamente rejeitado pela defesa sueca.18h42

39 ‘ Robert Lewandowski é o primeiro jogador a ir para a floresta duas vezes em uma única partida do Campeonato Europeu desde Thomas Muller x Alemanha x Irlanda do Norte em 2016 (duas novamente).18h39

37 ‘ A Suécia está tentando legitimar sua supremacia, mas está lutando para pegar a bola agora.18h37

34 ‘ Glick sai em busca de Lewandowski, e Lustig sai na frente do atacante do Bayern, mas admite um escanteio.18h34

33 ‘ O momento do jogo quando o jogo está muito fragmentado.18h33

32 ‘ Puchacz ajoelha-se em Lustig, Pole evita ser lembrado apesar da aparente intervenção tardia.18h33

30 ‘ Na partida entre Eslováquia e Espanha, os espanhóis apenas avançaram e ultrapassaram os eslovacos na classificação do grupo.19:14

28 ‘ O jogo recomeça.18h28

26 ‘ Intervalo de resfriamento, a temperatura está acima de 30 graus atualmente em São Petersburgo.18h41

23 ‘ Após passe de Jozuyak para procurar Lewandowski, Olsen sai rapidamente e antecipa o avançado do Bayern de Munique.18h24

22 ‘ O gol de Emil Forsberg, após apenas 81 centímetros de jogo, é o segundo gol mais rápido marcado por um jogador no Campeonato Europeu, depois do gol de Kirchenko (65 polegadas), em 2004, com a Rússia na partida contra a Grécia.18h23

20 ‘ Agora a Polônia parece mais convencida: a oportunidade emocionante reavivou as esperanças da equipe de Souza.18h21

18 ‘ O jogo foi interrompido por um chute de Olsen, em uma jogada de cobrança de escanteio que levou ao pau duplo.18h20

17 ‘ Cruzamento duplo para a Polónia, incrível! Cabeceio na cobrança de escanteio de Lewandowski, que acerta na madeira e a bola volta para ele: ele tentou de novo à queima-roupa, mas a bola voltou a acertar na trave!18h19

14 ‘ Isak entra na área com grande aceleração e tenta um cruzamento rasteiro, que Berezinsky recebe para escanteio.18h16

12 ‘ A Polónia tenta reorganizar as suas ideias, mas a equipa – muito imprecisa quanto à armadilha – acabou por perder a bola, desta vez com Zielinski.18h16

10 ‘ O primeiro amarelo da partida para Marcus Danielson, devido a uma intervenção errada sobre Swidersky.18h13

8 ‘ Tiro livre da Suécia: venceu Larsson, mas a bola foi bloqueada pela defesa polonesa.18h12

6 ‘ A Suécia insiste que a Polônia não respondeu.18h14

2 ‘ Meta! Suécia 1-0 Polônia! Rede Emil Forsberg. Isak triangula com Forsberg no trocarte: O atacante do Real Sociedad perde a bola na entrada da área, que bate diretamente nos pés do jogador do Leipzig que recupera a posse de bola e segura sua mão esquerda, deixando Chesney sem chance.18:09

1 ‘ Começa! A primeira bola da seleção sueca.18:02

Momento de hinos nacionais. 18:03

Neste momento, a única equipa do grupo que realmente se classificou para a próxima fase da competição é a Suécia, que, apesar dos quatro pontos, não terá de baixar a guarda porque ainda existe um primeiro lugar em jogo, que permitirá mais oitavos-finalistas. Fácil. Por outro lado, a Polônia – atualmente na última posição do grupo – joga hoje a continuação do torneio.17:55

A partida será dirigida por Michael Oliver, o árbitro inglês de 36 anos, que já está em campo para os torneios que decorrem na Hungria e na França.17:34

Apenas uma diferença em relação à partida anterior, realizada no Campeonato Europeu também pela Polônia, que trocou apenas Krzewiak no meio-campo, em vez de Moder.17:31

A Suécia está enfatizando sua 11ª participação no sucesso contra a Eslováquia, com exceção de Quaison, que substituirá Berg como parceiro de ataque de Isaac.17:27

La Polonia schiera invece un 3-4-2-1: Szczesny – Bereszynski, Glik, Bednarek – Jozwiak, Krychowiak, Klich, Puchacz – Swiderski, Zielinski – Lewandowski. Alienador: Paulo Souza17:25

La Svezia apresenta um 4-4-2: Olsen – Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson – Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg – Quaison, Isak. Autor: Jan Olof Anderson.17:24

Boa noite e bem-vindos à transmissão ao vivo da Suécia e da Polônia.17:21