Superpole de Jonathan Rea, terceira de Andrea Locatelli

Portimão A pista perfeita para Jonathan Rea:Os britânicos invadem Superbowl Pelo quarto ano nos últimos cinco do Grande Prémio de Portugal dedicado a Campeonato Mundial de Superbike.

É uma dobradinha para a Kawasaki na grelha: 1m39,620s para Reya que largará da pole position, seguido pelo seu companheiro de equipa Alex Luísa Eles estão separados por 142 milésimos. Excelente complementa a primeira fila Andrea Locatellio detentor do padrão Yamaha é o terceiro, a 252 milésimos do topo.

A segunda fila começa com os grandes candidatos ao título: o piloto turco da Yamaha Toprak Rezatlioglu Ele está em quarto lugar, enquanto logo atrás dele encontramos o líder do campeonato mundial, o espanhol da Ducati Álvaro Batista. Em casa, na Itália, Danilo Petrucci terminou em oitavo com uma Ducati.

A ordem foi posteriormente alterada já que as melhores voltas de Remy Gardner e Michael Rubin Rinaldi foram canceladas, subindo assim duas posições e favorecendo, por exemplo, Razgatlioglu e Bautista que foram sexto e sétimo no final da qualificação. A primeira corrida hoje às 14h, a segunda corrida amanhã.

Foto de : Pierre Colombo