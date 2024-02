TV ao vivo, escalações oficiais e onde assistir ao vivo

Primavera da Juventus De volta ao campo. Depois de um empate contra Láciocom Finocchiaro Em escudos e Estreia pela equipe Sub-19 da Juventus Afonso Montero (O filho do treinador urina), diante desse tempo há florentino. Um jogo importante na classificação da Juventus, que ainda busca a vaga nos playoffs, que atualmente a separa por 5 pontos. Viola terá que ficar sem isso Padilhafoi desclassificado pelo juiz esportivo por três partidas, e DenisQue também foi expulso na última partida. Mas entre os Bianconeri não haverá sábioQue recebeu o quinto pênalti no torneio contra a Lazio e vai perder a partida com a Fiorentina por desclassificação. Porém, Bagnocco retorna após perder a partida contra os Biancocelesti, novamente por desclassificação.

Fiorentina – Juventus Primavera ao vivo

46' – O segundo tempo já começou.

Sem alterações nos treinadores.

vírgula

45' – Fim do primeiro tempo no Viola Park!

44' – Reserva turca!

O extremo da Juventus é ingénuo e perde a bola e depois bloqueia o adversário.

40' – Chance da Fiorentina!

Robinho chuta de fora da área com o pé direito e a bola vai para fora do gol de Venarcik.

35' – O ritmo acelera no Viola Park!

32' – A Fiorentina aparece!

Ceni, com a ajuda de Prachi, voa em direção ao gol e chuta de ângulo fechado, e Venarcik salva.

30' – Alarme Infantino!

O meio-campista nascido em 2003 pela Fiorentina entra em caos sobre Turco, que permanece no chão com dores.

26' – Crabsto perigoso!

O meia-atacante da Juventus chuta com o pé esquerdo e a bola sai ao lado do gol.

23' – Chance para a Juventus!

Bugno chuta, Biaggetti desvia e a bola vai para escanteio.

19' – Soco marcado!

O primeiro amarelo para a reunião de protesto. O atacante da Juventus cai dentro da área e exige cobrança de pênalti que o árbitro não marcou.

15'- Atualmente poucas vibrações e músicas legais até agora!

12' – A fase defensiva da Juve tem sido excelente até aqui!

A Fiorentina mantém a posse de bola, mas os Bianconeri não deixam espaços para os adversários.

9' – Mazur tenta!

O polonês chuta bem alto com o pé direito.

Minuto 5 – Primeira chance da Juve!

Floria tenta com bola direita no meio e Tognetti defende.

1' – A partida começou no Viola Park.