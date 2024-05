O Hamas controla as universidades: o clima de ódio cresce do antigo BR aos anarquistas

Banir o Estado Judeu e cortar laços de todos os tipos, desde laços económicos a laços de investigação, são actividades típicas do movimento de Boicote, Desinvestimento e Sanções. Relações estreitas com empresas israelenses em todos os níveis. Apague Israel. Nos protestos universitários pró-Palestina, da Europa aos Estados Unidos, as exigências são as mesmas e repetem-se há semanas. Mas não só. Até as formas como as ações dos alunos são implementadas e realizadas são semelhantes. Às vezes muito, talvez até demais. Portanto, suspeita-se que haja uma tendência oculta por detrás disto, que de alguma forma está a dirigir e a acompanhar as manifestações pró-Palestina que têm ocorrido há meses fora e dentro das universidades.

Analistas de inteligência vêm trabalhando há algum tempo em uma possível infiltração do Hamas nas redes estudantis. Na Itália, a bandeira do Hamas apareceu em algumas manifestações de rua. Tal como aconteceu em Milão em Novembro passado, onde apareceu uma faixa que dizia: “Com o Hamas, as Brigadas Izz al-Din al-Qassam e o povo palestiniano”, assinada pelo “Partido Marxista-Leninista Italiano”. Durante a marcha, alguém gritou: “O Hamas é resistência, não terroristas”. Os símbolos do grupo terrorista também apareceram em outros contextos. Agora que os protestos anti-Israel eclodiram nos campi universitários americanos, chegou outro sinal alarmante sobre a possível infiltração do Hamas a partir da Universidade de Stanford. Na verdade, a universidade pediu ao FBI que investigasse uma pessoa que foi fotografada usando uma bandana semelhante às usadas pelos membros do Hamas. O tema em questão foi o acampamento montado por estudantes pró-palestinos, enquanto usavam a bandana dos membros do Hamas, especificamente a alternativa usada pelos membros da ala militar, as Brigadas Qassam, os terroristas de pleno direito.

Fanáticos ou um sinal preocupante? É certo que as manifestações e o risco de violência que delas podem surgir limitam severamente as actividades relacionadas com Israel em muitas universidades, incluindo as universidades italianas. Entre elas está a Universidade Estadual de Milão, onde estava marcada uma conferência para o dia 7 de maio e que foi cancelada por remarcação para junho. «À contraparte solidária a quem tudo parece ser dado, apesar das abordagens democráticas e pluralistas, Walker Megnaghi, Presidente da Comunidade Judaica de Milão, explicou que embora tenhamos a possibilidade de expressar as nossas razões, somos frequentemente bloqueados por militantes Probalin. . E quando pudermos nos expressar, devemos fazê-lo em circunstâncias que exijam uma forte presença policial. O exemplo mais recente vem destes dias em que tivemos que adiar uma das nossas conferências organizadas em Statale para terça-feira, 7 de maio. No entanto, isto – disse – não nos impediu de o propormos novamente com o mesmo calendário em Junho, garantindo a participação do mesmo painel de oradores e esperando um momento mais calmo e com menos fanatismo. Falando em intolerância, na noite de quinta-feira em Livorno, cerca de 300 pessoas do Livorno Antifascista protestaram contra o ministro Matteo Salvini durante a apresentação do seu livro, atirando ovos, fogos de artifício e bombas de fumaça.