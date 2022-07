Aí vem o papel de Istambul no trigo. Erdogan: Evitamos o pesadelo da fome global

O principal acordo em Istambul para cancelar a proibição de embarque de grãos dos portos ucranianos: Ucrânia e Rússia assinaram separadamente um acordo com a Turquia e as Nações Unidas, mas não há acordo direto entre Moscou e Kiev. Está planejado criar passagens seguras de Odessa e dois outros portos controlados pela Ucrânia. Não há guardas militares para os navios que transportarão os grãos. O acordo ajudará a entregar pelo menos 25 milhões de toneladas de trigo aos mercados globais. Enquanto isso, os preços estão voltando aos níveis pré-guerra.Oligarca Roman Abramovich também participou da cerimônia de assinaturasentados nas primeiras fileiras de cadeiras da sala preparada para a festa.

O acordo do trigo, os dois acordos separados

A Rússia não vai tirar vantagem do fato de que os ucranianos se comprometeram a minerar e reabrir seus portos do Mar Negro como parte de um acordo de liberação de grãos ucraniano para vantagem militar. O ministro da Defesa, Sergei Shoigu, disse isso

“É um dia histórico, estamos orgulhosos do nosso papel, Juntos, evitamos o pesadelo global da “fome”Presidente turco disse Recep Erdogan.

“O acordo de trigo de hoje é um farol no Mar Negro”. É assim que o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, define o Acordo de Istambul entre Rússia, Ucrânia e Nações Unidas, mediado pela Turquia, para liberar grãos dos portos ucranianos. O acordo estabilizará os preços dos alimentos.. A afirmação foi feita pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, durante a cerimónia transmitida pelo canal estatal turco TRT, para a assinatura de um acordo que permite a exportação de trigo através de passagens seguras no Mar Negro. Guterres agradeceu ao presidente turco Recep Tayyip Erdogan. , presente na conferência, para mediação realizada.

Isso foi dito pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky As Nações Unidas são responsáveis ​​por respeitar a Convenção. “Todo mundo entende que a Rússia pode participar de provocações e tentativas de desacreditar os esforços ucranianos e internacionais. Mas confiamos nas Nações Unidas. Agora sua responsabilidade é garantir o cumprimento do acordo”, disse ele em seu discurso em vídeo à noite.

Primeiro Ministro Mário Draghi diz: “Esta é uma excelente notícia a toda a comunidade internacional. A Itália assumiu um forte compromisso nos últimos meses para apoiar a iniciativa de mediação turca com o papel central das Nações Unidas. Esperamos que esses acordos representem um primeiro passo para perspectivas concretas de paz, em termos aceitáveis ​​para a Ucrânia.” Sobre o Ministro Luigi Di Maio “Está abrindo um caminho para o diálogo, não apenas um caminho para o trigo.”

preços do trigo – contando a níveis anteriores à ofensiva russa Na Ucrânia, o preço do trigo no dia do acordo entre Moscou e Kiev que abre as exportações pelos portos do Mar Negro), como em 16 de fevereiro passado, uma semana antes do ataque de Moscou a Kyiv. A dinâmica do trigo duro é semelhante (-2,32% para US$ 841,25 por 5.000 bushels), logo abaixo da data de fechamento de 18 de fevereiro.

negócio de trigo ao redor Estabelecimento de passagens seguras de Odessa e dois outros portos sob controle ucraniano. Isso foi relatado por fontes bem informadas citadas pela TASS, confirmando os rumores ontem. O acordo não prevê um estoque militar para os navios que transportarão o grão. O acordo de grãos não pressupõe que navios russos escoltem navios de carga ucranianos. Isso foi determinado por um conselheiro presidencial ucraniano, citado pela TASS. Além disso, de acordo com o gabinete do presidente ucraniano Zelensky, mais uma vez citado pela TASS, grupos conjuntos realizarão inspeções dos embarques de Kyiv no Mar Negro, se necessário.

Acordo do Corredor de Grãos ajudará na entrega Pelo menos 25 milhões de toneladas de trigo para os mercados globaisUma fonte em Istambul disse à TASS. “Na primeira fase, espera-se que a proibição de navios que transportam produtos alimentares nos portos ucranianos seja levantada. são cerca de 80. Segundo os nossos cálculos, acrescentou, isso vai ajudar a entregar cerca de 25 milhões de toneladas de trigo aos mercados globais nas próximas semanas. eles podem deixar os portos ucranianos sem impedimentos.”