Guerra da Ucrânia Rússia, as últimas notícias de hoje sobre a crise. diretamente

A UE também impõe sanções a Nightwolves e Hells Angels de Putin

O Conselho da União Europeia também ampliou a lista de sujeitos sujeitos a sanções na Rússia devido à guerra na Ucrânia, acrescentando 54 pessoas físicas e 10 pessoas jurídicas, além do pacote de manutenção e harmonização aprovado ontem. Entre os punidos, como explica o Alto Representante Josep Borrell, está também o Nightwolves Motorcycle Club, Nochnye Volki em russo, nascido na década de 1980 na União Soviética e inspirado nos Hells Angels americanos. Ao contrário dos ciclistas da Califórnia, os lobos noturnos russos estão tão próximos do poder que são apelidados de “Anjos de Putin”, os Anjos de Putin. O presidente russo é membro honorário da Nochnye Volki, que tem um império de pequenos negócios, e com eles também apareceu a bordo de uma Harley-Davidson de três rodas, segundo o historiador militar Joseph Micallef, do Militaria.com.

Dedicados à Igreja Ortodoxa, são anti-gays, antifeministas e antiocidentais. Além disso, eles atuam como uma milícia complementar a Putin. Além do clube, seu fundador, Alexander Zaldostanov, nascido na Crimeia em 1963, foi submetido a um congelamento de ativos e proibição de viajar para a União Europeia.