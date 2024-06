“Avançar até a eliminação do Hamas”

10h24

A travessia de Rafah será reaberta amanhã no Cairo.

Já pode ser realizado Amanhã no Cairo A tão esperada reunião tripartida – Egito, Israel e Estados Unidos – Concordar com Reabertura da passagem de Rafah. A passagem está oficialmente sob o controlo do Egipto e da Autoridade Palestiniana, e o objectivo é a retirada de Israel da passagem fronteiriça. Isto foi afirmado por uma fonte de segurança egípcia de alto escalão. A fonte confirmou que “estão em curso contactos intensivos entre o Egipto e Israel, mediados pelos Estados Unidos, para abrir a passagem de Rafah e entregar rapidamente ajuda humanitária a Gaza”.

O objetivo é recuperar no menor tempo possível Entrega de ajuda humanitáriao seguidorAssistência médica E comida e combustível para a população palestiniana, mas também levantar a proibição de receber palestinianos feridos e doentes, estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade que saiam de Gaza em direcção ao Egipto. Chefe do Crescente Vermelho Egípcio no Sinai do Norte Khaled ZayedEntretanto, foi anunciado que as autoridades egípcias abriram esta manhã a passagem de Rafah do lado egípcio e prepararam Envio de 250 caminhões de ajuda A humanidade, incluindo 4 caminhões-tanque de combustívelNo cruzamento Kerem Shalom.