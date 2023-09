Ucrânia e Zelensky: 17 mortos num ataque russo a um mercado de Donetsk Roménia: Pedaços de um drone russo no nosso território – Notícias

Novo ataque russo a Donetsk. “Quando alguém no mundo tenta lidar com qualquer coisa russa, isso significa fechar os olhos para a realidade. A audácia do mal. A imprudência do mal. Desumanidade absoluta. Neste momento, a artilharia de terroristas russos matou 17 pessoas na cidade. ” Em Kostyantinivka, em Donetsk. mercado normal. lojas. farmacia. Pessoas que não fizeram nada de errado. Muitos feridos. Infelizmente, o número de vítimas e feridos pode aumentar.” O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, escreveu no Telegram, acrescentando que “este mal russo deve ser derrotado o mais rapidamente possível”. mercado na cidade de Kostyantinivka, Donetsk. A afirmação foi do primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal em seu canal no aplicativo Telegram. Além dos mortos, 20 feridos já foram contabilizados e o número provavelmente aumentará. “Horrível russo ataque terrorista em Kostyantinivka, região de Donetsk. Como resultado do bombardeio do mercado, 16 pessoas, incluindo uma criança, foram mortas. Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas, escreveu Shamial.

Surpresa Blinkin em Kyiv



O secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, que faz hoje uma visita surpresa a Kiev, anunciou mil milhões de dólares em ajuda à Ucrânia, de acordo com um funcionário do Departamento de Estado dos EUA. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores observou que o novo pacote de ajuda visa melhorar a defesa aérea e fortalecer as forças armadas para romper as “linhas de defesa realmente fortes” dos russos, relata o Rbc-Ucrânia. Esta é a primeira viagem de um alto funcionário americano à capital desde o início do contra-ataque ucraniano. Blinken visitou Kiev pela primeira vez com o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, em abril de 2022, após a libertação da região de Kiev. A segunda visita a Kiev ocorreu em setembro de 2022, durante a contra-ofensiva na região de Kharkiv. A agência de notícias Reuters informou em seu site que Blinken deverá se reunir com o presidente Volodymyr Zelensky e o ministro das Relações Exteriores, Dmytro Kuleba, além de outros altos funcionários e figuras da sociedade civil. Um funcionário do Departamento de Estado dos EUA disse à Reuters que Blinken discutirá o contra-ataque ucraniano, bem como as necessidades dos militares e o fortalecimento do setor energético antes do inverno. “Acho que o mais importante é obter uma avaliação real dos próprios ucranianos. Queremos ver e ouvir como eles se sairão nas próximas semanas”, disse o funcionário. A visita do secretário de Estado Antony Blinken a Kiev é vista como uma confirmação de que os Estados Unidos querem continuar a guerra “até ao último ucraniano”. Isto foi afirmado pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, citando agências russas.

Bucareste admite abater partes de um drone russo na Roménia



O ministro da Defesa romeno, Angel Telvar, disse hoje que fragmentos de um drone russo caíram no território da Roménia, membro da NATO, durante o recente ataque lançado pelas forças russas a um porto ucraniano no rio Danúbio. Fê-lo em declarações à Rádio Antena 3 da Roménia. Nos últimos dias, o mesmo Ministério da Defesa de Bucareste negou categoricamente a notícia divulgada por Kiev sobre a queda de pedaços do drone russo em território romeno. Ontem, o Presidente romeno, Klaus Iohannis, recebeu esta proibição.

A queda de fragmentos do drone russo no território da Roménia “é uma situação absolutamente inaceitável e constitui uma grave violação da soberania e integridade territorial de um aliado da NATO”. A afirmação foi feita pelo presidente romeno, Klaus Iohannis, depois que o Ministério da Defesa de Bucareste admitiu que pedaços de um drone de Moscou foram encontrados no território do país. Ontem, o Presidente anunciou inicialmente que “nem um drone nem qualquer peça deste dispositivo chegou ao território da Roménia”, desmentindo as notícias recebidas de Kiev a este respeito. O presidente romeno, Klaus Iohannis, disse: “Se for confirmado que os componentes pertencem a um drone russo, tal situação seria inaceitável e constituiria uma grave violação da soberania e integridade territorial da Roménia, um estado membro da NATO”. Conforme relatado pela agência romena Rom. “Continuamos vigilantes e em constante contacto com outros Aliados da NATO”, acrescentou o Presidente, sublinhando que a Roménia, como Estado membro da NATO, “goza de garantias de segurança muito fortes, que são as nossas garantias mais fortes”. data”.

“As autoridades romenas confirmaram a descoberta de destroços, possivelmente de um drone, em território romeno, perto da fronteira com a Ucrânia. As autoridades romenas estão a investigar o incidente. A Roménia informou os aliados da NATO sobre este incidente durante a reunião de hoje. O Conselho do Atlântico Norte e os seus aliados manifestaram forte solidariedade com a RoméniaIsto foi afirmado pelo porta-voz da OTAN, Dylan White.

lá A Casa Branca condena os recentes “ataques brutais” da Rússia na Ucrânia

