Xi Putin, a solução na Ucrânia são as negociações de paz – Europa

China “defende a paz e o diálogo para resolver o conflito na Ucrânia”. O presidente chinês, Xi Jinping, disse isso em declarações ao Kremlin com Vladimir Putin, no final de suas conversas. “Em relação à capacidade de organizar a crise ucraniana, estamos tentando usar os princípios da Carta das Nações Unidas, e nossa posição deseja contribuir para o processo de negociação. Nossa posição é baseada na verdade e no conteúdo. Somos pela paz e pelo diálogo, e somos leais à história”, disse Xi. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Hua Chunying, disse que Xi e Putin assinaram uma declaração conjunta “sobre o aprofundamento da parceria de coordenação estratégica abrangente entre os dois países para a nova era”, enfatizando queEle disse que a crise na Ucrânia “deve ser resolvida por meio de negociações de paz”.

Por outro lado, é É improvável que uma conversa telefônica entre Xi e o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hoje aconteça ou seja domadaO assessor presidencial russo Yuri Ushakov disse a repórteres, informou a TASS, que o presidente chinês está participando de sua visita a Moscou. Quando perguntado se a Rússia acha que possíveis conversas telefônicas entre Xi Jinping e Zelensky são importantes para resolver a guerra na Ucrânia, Ushakov respondeu: “Neste contexto, o fato da possível conversa é absolutamente sem importância”, disse ele.

Ele estava lá entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente chinês Xi Jinping Uma troca de pontos de vista franca e substancial. A afirmação foi feita pelo próprio Putin, segundo noticiou a RIA Novosti, após duas horas de conversações à porta fechada no Kremlin, seguidas de uma sessão aberta, na presença de delegações alargadas.

Mostrar relações entre a China e a Rússia “uma saudável dinâmica de desenvolvimento”, Xi disse por sua parte – novamente de acordo com a RIA Novosti – acrescentando que queria “fortalecer a coordenação” entre Pequim e Moscou. “O escopo de nossas áreas de cooperação está em constante expansão. No passado, fizemos conquistas notáveis ​​e o desenvolvimento da cooperação está sendo realizado com sucesso”, disse o presidente chinês.

Putin também apontou O volume do comércio intrarregional entre a Rússia e a China ultrapassou US$ 200 bilhões este ano, tendo atingido um recorde em 2022. Apesar da epidemia e das sanções. Ele anunciou que “quase todos os parâmetros” foram acordados entre a Rússia e a China para a construção do gasoduto Forza of Siberia 2 para exportar gás russo para a China, o que seria adicionado ao já operacional gasoduto Forza of Siberia 1.

O presidente russo enfatizou a disposição da Rússia em apoiar as empresas chinesas que desejam substituir as empresas ocidentais que deixaram o país e também desejam. “O uso do yuan chinês em pagamentos com países da Ásia, África e América Latina”. “Tenho certeza, – explicou Putin, – que esses métodos de pagamento serão desenvolvidos entre a Rússia e parceiros e colegas de terceiros países.”

Após a visita do presidente chinês Xi Jinping à Rússia, Os contatos de Pequim com Moscou ajudarão a estabelecer a paz. “A Rússia estudou cuidadosamente o documento de posição da China sobre uma solução política para a crise na Ucrânia e está aberta a negociações de paz”, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin. O presidente Vladimir Putin disse: “A Rússia aprecia a posição consistente da China de defender a justiça, a objetividade e o equilíbrio nas principais questões internacionais. A China continuará a fazer das relações sino-russas uma prioridade.”

O palestrante explicou que Pequim mantém “contatos com todas as partes envolvidas” na crise ucraniana. Sem referir uma possível conversa entre o Presidente Xi Jinping e o seu homólogo ucraniano, Zelensky, disse que a China vai continuar a manter uma “postura objectiva e justa” e vai cooperar com a comunidade internacional, porque a posição da China “sempre foi clara e pode em uma frase, que é promover a paz e as negociações.”

Quanto às críticas do secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken Sobre a cobertura diplomática fornecida por Pequim a Moscou, Wang enfatizou que a China “não é criadora nem parte da crise na Ucrânia, nem forneceu armas para nenhum dos lados do conflito. Os Estados Unidos não estão qualificados para apontar o dedo para China, muito menos culpá-la.” Além disso, “dizem que querem manter a paz, mas o povo não vê nenhuma medida efetiva”, enquanto “o que todos veem é que os Estados Unidos continuam fornecendo armas para o campo de batalha”.

Pequim continuará a fazer das relações Rússia-China uma ‘prioridade’: O presidente chinês Xi Jinping disse em Moscou. Xi, que convidou o presidente russo, Vladimir Putin, para visitar a China este ano, disse que a China e a Rússia são “grandes potências vizinhas” e “parceiros estratégicos”.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que “convidou” a China a dialogar e estava “esperando uma resposta”. Enquanto seu colega chinês, Xi Jinping, estava em Moscou para selar sua aliança com Vladimir Putin. “Oferecemos à China para se tornar um parceiro na implementação da equação de paz. Transmitimos nossa fórmula em todos os canais. Convidamos você ao diálogo. Estamos esperando sua resposta”, disse Zelensky em entrevista coletiva, acrescentando que havia “recebido sinais , mas nada de concreto” nesta fase.

A questão da Ucrânia está entre os tópicos que Xi abordou com o presidente russo, Vladimir Putin, na primeira reunião, uma reunião informal no Kremlin, antes das negociações formais de hoje, que foram estendidas às delegações. “Estamos olhando com interesse suas propostas para resolver a crise na Ucrânia”, disse Putin diante das câmeras, sentado lado a lado com seu convidado em frente a uma lareira de mármore branco decorada com ouro. “Estamos abertos a negociações”, acrescentou, sublinhando que qualquer solução deve ter em conta o princípio da “segurança individual de todos os países”.

Parece um retorno às propostas de segurança europeias apresentadas à OTAN e aos Estados Unidos em dezembro de 2021 que não obtiveram a resposta necessária de Moscou. Dois meses depois, começou a operação militar na Ucrânia. Algumas horas antes, em um artigo publicado no jornal estatal russo Rossiyskaya Gazeta, Xi disse que o plano chinês de 12 pontos reúne as “visões” de diferentes países, admitindo que encontrar uma combinação “não é fácil”. Mas nas linhas gerais do confronto com o Ocidente, o presidente chinês não se distanciou das avaliações de Putin, afirmando que a China compartilha da crença da Rússia na necessidade de construir um mundo multipolar, porque “nenhum país é superior aos outros, nenhum modelo de governança é universal e nenhum país deve ditar” o sistema internacional.”

A reação americana foi negativa em todos os aspectos. O ministro das Relações Exteriores da China, Antony Blinken, alertou que o mundo não deve ser enganado por nenhum movimento tático da Rússia apoiada pela China e enfatizou a importância de abrir linhas de comunicação com Pequim. “Xi e Biden falarão no momento apropriado”, acrescentou a Casa Branca, expressando a esperança de que o presidente chinês fale com Zelensky depois de se encontrar com o czar “para obter seu ponto de vista”. após o mandado de prisão de Putin do Tribunal Penal Internacional (TPI), demonstrando a crença de que o líder russo não deve ser responsabilizado pelas atrocidades na Ucrânia. “ilegal.”

Xi apareceu para consolá-lo durante a reunião em frente à lareira, na qual o chamou de “querido amigo” e pediu “relações estreitas” entre os dois países, chegando mesmo a fazer uma declaração eleitoral quando convocou o eleições presidenciais marcadas para o próximo ano na Rússia, ao mesmo tempo em que enfatiza a “prosperidade” que Putin garante ao país. Mas ainda não se sabe até onde Pequim pode ir para fortalecer e expandir as relações com o Kremlin sem afetar seus fortes laços econômicos com o Ocidente. Se Putin enfatiza que o comércio entre a Rússia e a China atingiu “US$ 185 bilhões”, também é verdade que isso ainda é uma pequena fração do que a República Popular tem com a UE e os EUA. Enquanto isso, a Ucrânia, que nunca rejeitou a ideia da mediação chinesa, aguarda com incerteza o resultado da visita de Xi.

O secretário do Conselho de Segurança, Oleksey Danilov, enfatizou que “a primeira e principal cláusula do acordo de paz deve ser” a rendição ou retirada das forças de ocupação russas. Acompanhamos de perto a visita do presidente chinês à Rússia e esperamos que Pequim usar sua influência em Moscou para acabar com a guerra.