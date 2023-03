Ucrânia: Schultz, a guerra pode durar muito tempo – Política

chanceler alemão Olaf Schultz Ele não espera que a guerra na Ucrânia acabe logo e repete que a paz é impossível sem a retirada das forças russas. “Devemos estar preparados para o fato de que esta (guerra) pode levar muito tempo”, disse Schultz em um evento organizado pelo Rheinische Post ontem. Relatório da Deutsche Welle. Ele acrescentou que Moscou não pode ditar os termos da paz na Ucrânia. “A Ucrânia deve ser capaz de defender sua integridade e independência”, continuou, enfatizando – como disse em 5 de março – que não vê possibilidade de paz sem a retirada das forças russas.

agencia ansa Ontem, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou que um de seus caças Su-35 havia interceptado dois bombardeiros estratégicos americanos B-52H que voavam em direção à fronteira russa sobre o Mar Báltico: o avião voltou depois que os bombardeiros partiram. (lidar)

Kishida em Kyiv

Visita inesperada à Ucrânia Primeiro-ministro japonês Fumio Kishida Para se encontrar com o presidente Zelensky. Esta é a primeira visita de um primeiro-ministro japonês a um país em guerra desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

O Ministério das Relações Exteriores do Japão afirmou que Kishida “transmitirá ao presidente Zelensky seu respeito pela coragem e perseverança do povo ucraniano que defende sua pátria sob sua liderança, bem como a solidariedade e o apoio contínuo do Japão e do Grupo dos Sete à Ucrânia. ” declaração.

A NHK informou que o voo para a Ucrânia foi feito usando uma aeronave militar de uso geral, não uma aeronave do governo. O avião decolou na noite de domingo do Aeroporto Haneda de Tóquio para a Índia, três horas antes do avião do governo que transportava Kishida na mesma direção na visita de estado. O avião tem capacidade para cerca de 10 passageiros, para reduzir a comitiva do primeiro-ministro e controlar o fluxo de informações. Kishida então embarcou em um trem perto de Przemysl, na Polônia, perto da fronteira com a Ucrânia, por volta de 1h30, horário local, com direção a Kiev.

O primeiro-ministro japonês é o único líder do grupo de países industrializados do mundo que ainda não visitou a Ucrânia desde o início do conflito.

agencia ansa A segunda parcela do pacote acordado de US$ 18 bilhões para 2023. A entrevista se concentrou em imigrantes e soluções de competitividade. Tajani: Dê munição a Kiev e o Parlamento será informado disso (ANSA)

guerra

Hoje, segunda-feira, o Ministério da Defesa ucraniano disse que uma explosão na cidade de Djankoy, na Crimeia, destruiu mísseis de cruzeiro russos direcionados à Frota do Mar Negro de Moscou. O Guardian relatou isso. Por sua vez, o assessor do Ministério do Interior ucraniano, Anton Gerashchenko, publicou um vídeo mostrando a área da estação ferroviária da cidade e uma forte explosão.

Ontem, as forças russas lançaram 21 ataques aéreos e 9 ataques com mísseis Na Ucrânia, incluindo um na cidade de Slavyansk (leste), que não resultou em baixas: o Estado-Maior das Forças Armadas em Kiev anunciou isso em sua atualização diária do conflito, acrescentando que Moscou também lançou cerca de sessenta mísseis com múltiplas sistemas de lançamento. . Por sua vez, as forças ucranianas repeliram 120 ataques russos nas direções de Liman, Bakhmut, Avdiivka, Marinka e Shkhtarsk na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. A mídia ucraniana noticiou isso. O relatório indica que as forças armadas russas continuam a manter uma grande presença militar no território da Bielorrússia, mas aparentemente sem formar grupos de ataque.

O exército russo bombardeou uma aldeia esta manhã na região de Kharkiv, no leste da Ucrânia, danos a algumas linhas de energia: o anúncio foi feito pelo chefe da administração militar regional, Oleg Sinigubov, relata o Ukrinform. Senigubov indicou que o exército russo continuou ontem, quinta-feira, a bombardear assentamentos fronteiriços na região de Kharkiv, atingindo pelo menos 14 deles.