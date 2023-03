Alessandro Sallusti, diretor do Libero, está entre os convidados do episódio de 20 de março do Quarta Repubblica, o talk show da noite de segunda-feira apresentado por Nicola Porro. O primeiro assunto que o jornalista tocou foi o tema da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, no dia em que Xi Jinping, o presidente da China, foi visitar Vladimir Putin, para quem não havia mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional : Acredito que nenhum ocidental poderia permitir que um chefe de estado levasse 10.000 crianças e as levasse. Você não pode ignorar o que já aconteceu. No entanto, os ucranianos querem lutar e não querem se tornar russos, e isso – lembra os que se opõem ao envio de armas para Kiev – não é totalmente secundário.

Leia também: Esta noite na Itália, Simonetta Mattone revela o pano de fundo: Putin deve à China

Salusti então se irrita com a esquerda pelas críticas excessivas à maioria de centro-direita: “Você governou por 10 anos, mas não inventou nada, então você assume isso no governo de Giorgia Meloni. Porque com você – como ele diz sobre a pandemia de Covid – 25.000 pessoas morreram no governo e ninguém as contou.” Bella Qiao está de volta porque a esquerda tem que mostrar que está lutando pela libertação. Mas o que você quer para libertar este país do qual governou por 10 anos?” Essas declarações foram feitas em particular em resposta a Eliana Cuomo, que na CGIL representa a ala anticapitalista da federação e também é crítica de Maurizio Landini e afirmou durante a transmissão que “Bella Chiao é a canção de resistência para mim. Pode ser o hino deste país e deve ser de todos.” “.