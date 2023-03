O que Wagner tem a ver com o ataque aos chineses na República Centro-Africana?

Nove mineiros chineses foram mortos em uma mina de ouro na República Centro-Africana no domingo. A dinâmica não está clara, mas o grupo rebelde acusado pelas autoridades do ataque se absolveu ao dizer, sem fornecer provas, que Wagner estava envolvido no caso. Os problemas da China na África são os mesmos agora

Homens armados invadiram um local de mineração de ouro na República Centro-Africana que foi recentemente estabelecido e operado pelos chineses. O número de mortos no ataque, ocorrido no domingo, 19 de março, foi de nove cidadãos chineses mortos e dois feridos. A coalizão de militantes, que inicialmente culpou o ataque, divulgou um comunicado no mesmo dia e sem fornecer provas, acusando mercenários russos do Grupo Wagner da Rússia de estarem por trás da violência.

histórias e interesses

Definitivamente não é um bom acompanhamento para a visita de um líder chinês Xi Jinping No Kremlin, que usa Wagner para atividades híbridas e para trabalhos sujos que seriam difíceis para soldados comuns. Não está claro o que aconteceu, e é improvável que a empresa russa forneça informações confiáveis ​​- embora Super heroi Evgeny Prigozhin Ela passa por uma fase em que sai da área cinzenta em que trabalha há anos para dar a si mesma um tom geral.

Também permanece que o que aconteceu é um novo lembrete para Pequim. As ambições globais do presidente Xi – ocultando seus interesses na narrativa associada à série de iniciativas estratégicas para fazer o bem emitidas neste período – e as atividades internacionais apresentam alguns riscos. Ou seja, uma China vista como potência pode se tornar alvo das dinâmicas que inspiram as organizações terroristas domésticas. Da mesma forma, torna-se parte da competição entre potências implacáveis, particularmente em regiões soltas como a África – e a República Centro-Africana em particular. A morte de civis inocentes é uma circunstância trágica e desumana que não é de todo esperada.

O que nós sabemos

O ataque de domingo ocorreu em Cimbolo. Há dias, homens armados sequestraram três cidadãos chineses no oeste do país, perto da fronteira com os Camarões, levando o Presidente da República Centro-Africana, Faustin Arcanjo Touadera, planejando uma viagem à China para tranquilizar os investidores. Incidentes semelhantes já ocorreram no Paquistão, onde grupos armados têm repetidamente visado chineses que trabalham em projetos ligados ao corredor da Iniciativa do Cinturão e Rota para a Índia.

Ele disse que o ataque à mina de ouro começou por volta das 5h, quando homens armados dominaram os guardas do local e abriram fogo. Abel Matibata, prefeito da cidade vizinha de Bambari, localizada a 25 quilômetros de distância. Ele acrescentou que o site de mineração foi lançado há alguns dias. As autoridades locais disseram que estavam no encalço dos agressores, mas se recusaram a fazer mais comentários. Moradores disseram que a violência foi o último incidente a minar a confiança nas forças de segurança. Alguns acrescentaram comentários sobre os chineses, que já foram acusados ​​de comportamento discriminatório que beira o racismo na África.

Os suspeitos incomuns

Não houve denúncia imediata, mas as suspeitas surgem da Coalizão de Patriotas pela Mudança, ou CPC, que atua na região e lança regularmente ataques contra as forças armadas do país. A coalizão de grupos rebeldes apoia o ex-presidente François Bozize. O Partido Comunista Chinês procura travar o dinamismo económico do país, atacar os alicerces do desenvolvimento e provocar instabilidade – a dinâmica não é certamente exclusiva do tipo de contextos como o da África Central.

Mas o porta-voz militar do grupo disse que as acusações contra eles eram falsas. De fato, ele afirmou, sem fornecer provas, que os homens de Wagner planejaram o ataque “com o objetivo de assustar os chineses que estavam presentes muito antes de os russos se estabelecerem nesta parte do país”. A Touadera contratou a empresa russa para fornecer segurança e treinamento militar. Mas os monitores da ONU o acusaram de abusos dos direitos humanos, incluindo massacres – também uma dinâmica não única quando se trata das atividades de Wagner.

Contexto

A República Centro-Africana continua sendo um dos países mais pobres do mundo, apesar de sua vasta riqueza mineral, incluindo ouro e diamantes. Na última década, inúmeros grupos rebeldes operaram impunemente em todo o país, bloqueando a exploração mineral por empresas estrangeiras. Muitos dos que agora trabalham no país são administrados pela China e enfrentaram problemas de segurança.

Em 2020, dois cidadãos chineses foram mortos quando residentes locais lideraram um motim contra uma mina administrada por chineses em Soso-Nakumbo. Em 2018, três cidadãos chineses foram mortos depois que um líder da comunidade local morreu em um acidente de barco enquanto escoltava mineiros chineses para um local. Em outros lugares, mas também nos dias de hoje: o consulado chinês em Lagos emitiu um novo alerta de segurança alertando os cidadãos a não viajarem para o estado de Kogi, no centro-norte da Nigéria, devido a relatos de que os chineses estão sendo alvo de sequestro e agressão.

Sabotagem, realidade, objetivos

Apesar da publicidade com que a China promove sua narrativa, os cidadãos chineses também são vistos como novos colonizadores. E esta é uma realidade que Xi sabe, de certa forma, temer como um denominador comum com os ocidentais – enquanto a narrativa estratégica do partido/estado visa fazer com que a China seja vista como diferente, melhor. É também uma vulnerabilidade que expõe Pequim a dinâmicas altamente tóxicas.

É apenas especulação, mas por exemplo Wagner poderia usar o contexto para provocar ataques, por meio de ações informativas e híbridas. bandeiras falsas contra os chineses. Subversão: Em outros lugares, a sociedade russa está trabalhando em dinâmicas sociais e culturais para proteger seus interesses. O objetivo pode ser provar que é preciso fortalecer a presença para aumentar as condições de segurança. As empresas chinesas podem se esforçar para confiar nos serviços da Prigozhin. Ao mesmo tempo, o objetivo também pode ser dissuadir os chineses de investir – tentando se redimir nos negócios como já fazem em outros.