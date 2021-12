Índia: Delhi não respira, novembro mais poluído em 7 anos – última hora

(ANSA) – NOVA DELHI, 01 de dezembro – A qualidade do ar em Nova Delhi em novembro de 2021 foi a pior em 7 anos: Dados do Conselho Central de Controle da Poluição da Índia (CPCB), o instituto central de controle, dizem que é poluição, indicando que no mês que acabou de terminar, a capital indiana experimentou pelo menos 11 dias de forte poluição e nenhum dia com “boa” qualidade do ar.



O IQA mensal foi constante, em média, em 376: um nível de 300 e acima é considerado perigoso para a saúde e pode causar dificuldades até mesmo para pessoas normalmente saudáveis.



Embora especialistas e profissionais de saúde falem de uma emergência de saúde, muitos hospitais grandes na cidade e arredores relatam um aumento significativo no número de pacientes com problemas respiratórios graves não relacionados ao Covid-19.



A concentração de partículas de PM2,5 (aquelas com diâmetro inferior a 2,5 μm) é 34 vezes maior do que o nível considerado aceitável pela Organização Mundial da Saúde.



Em um estudo divulgado em setembro, o Greenpeace argumentou que 57.000 mortes prematuras em Nova Delhi em 2020 podem ser atribuídas à poluição do ar. (Lidando).