O adolescente de quinze anos acusado de ser julgado como adulto abrir fogo Em Oxford High School, uma escola secundária em Michigan, nos subúrbios de Detroit, resultando na morte quatro alunos e machucar outros Puts. Ethan Curmbley, esse é o seu nome, terá de ser responsabilizado por vários assassinatos e terrorismo, embora ainda não tenha atingido a maioridade. Os motivos que o levaram a cometer esse massacre não foram explicados. As autoridades não estão hesitantes sobre as razões para o gesto, mas estão razoavelmente “confiantes” de que podem provar que foi um assassinato premeditado em detalhes. Como explicou a procuradora-geral Karen MacDonald: “Existem muitos traços de evidências digitais deixados nas redes sociais.”

De acordo com as imagens das câmeras do circuito interno, Crumpley saiu do banheiro e começou a filmar entre 15 e 20 rodadas No corredor em que ele estava, aparentemente “aleatório” de acordo com os investigadores. Seu pai comprou a pistola com que ele estava trabalhando, uma Sig Sauer calibre 0,9, de seu pai alguns dias atrás. Enquanto isso, um Quarto aluno que ficaram gravemente feridos após o massacre. Este é Justin Schilling, 17 anos. Os outros três alunos mortos eram Hannah St. Juliana (14 anos), Madison Baldwin (17 anos(e tit mir)16 anos), este último morreu no carro da polícia enquanto era levado para o hospital.

Leia também: