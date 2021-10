Bill Clinton, quarta noite em terapia intensiva

Quarta noite no hospital em terapia intensiva por Bill Clinton, foi hospitalizado em Orange County, Califórnia, com uma infecção. O porta-voz Angel Urena anunciou isso ontem à noite. “Todos os indicadores de saúde estão indo na direção certa, incluindo o número de glóbulos brancos que diminuiu significativamente”, acrescentou. “O presidente Clinton continua de excelente humor e é profundamente grato pelo atendimento excepcional que está recebendo e pelos votos de boa sorte que enviou de pessoas de toda a América e de todo o mundo.”

Na primeira viagem de Clinton à Costa Oeste após a pandemia, o ex-presidente de 75 anos, que visitou amigos em Orange County antes de um evento da Fundação Clinton, foi admitido no Irvine Medical Center em Orange, onde foi aceito. Com uma infecção do trato urinário que se transformou em uma infecção no sangue. Clinton foi tratado com antibióticos intravenosos na unidade de terapia intensiva como precaução para evitar a exposição ao Covid-19. A ex-secretária de Estado Hillary Clinton viajou para a Califórnia na quinta-feira e compareceu à cerimônia de fundação antes de visitar o marido no hospital.