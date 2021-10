Condenação das Comunidades Judaicas – Corriere.it

Atirador: O protagonista é um lutador palestino que mata soldados com o grito de Deus Abkar

Keffiyeh e Ak 47 e a cúpula dourada da Mesquita de Al-Aqsa ao fundo. direto do pôster Cavaleiros de Al-Aqsa – Cavaleiros de Al-Aqsa Tem todos os ingredientes para se tornar uma questão política, apesar de ser apenas um videogame. A ação é um atirador (conforme definido entre os fãs de videogame) como muitos, com o único herói lutando contra inimigos com metralhadoras, facas e bombas, só aqui O protagonista é um lutador palestino, NSO alvo são soldados israelenses E quando ele os mata, Deus é grande.

O autor, Nidal Najm, 37 anos. parte da história. Ele nasceu no Brasil, mas professou ser filho de um ex-lutador do Fatah que fugiu para o país da América do Sul após a Guerra do Líbano em 1982. Até agora, ele sempre devolvia todas as acusações ao despachante, mas mesmo nos avisos do jogo ele lista essas códigos: O jogador não atira em Civis, mulheres, crianças e idosos. Apenas para soldados israelenses.

Fursan Al Aqsa já existe há anos, pelo menos desde 2019. Participou de diversos eventos dedicados aos jogos independentes, foi selecionado em diversos festivais e foi julgado duas vezes entre os 100 melhores times da Indy, em 2019 e 2020. Foi registrado no Brasil e aprovado pelo Ministério da Justiça da Carioca que é limitado a A idade de. Agora estamos falando sobre isso novamente porque deveria ser lançado oficialmente em dezembro no Steam, mas a página de compra do jogo desapareceu.

Mas, entretanto, de Israel E nas comunidades judaicas, também na Itália, chegou um Forte condenação do incitamento à violênciaO Simon Wiesenthal Center pediu um boicote ao Steam e o Ministro da Justiça de Israel solicitou que o trailer fosse removido do YouTube. A plataforma do Google fez isso, mas foi limitada à remoção para Israel. Do outro lado do espectro de jogos, desenvolvedores e jornalistas palestinos estão entusiasmados com o sucesso de um jogo trazido por seus cidadãos enquanto as autoridades locais permanecem indiferentes.