Covid, pânico em Xangai: clientes da IKEA fogem enquanto autoridades tentam fechá-los na loja

Cenas de pânico ocorreram em uma loja da Ikea em Xangai no sábado, com clientes tentando fugir enquanto as autoridades tentavam isolá-los. As autoridades de saúde estavam tentando fechar a loja no distrito de Xuhui porque um cliente teve contato próximo com um caso positivo de Covid. Os vídeos mostram os guardas fechando as portas em algum momento, mas a multidão as abre e foge. No início deste ano, Xangai estava paralisada por dois meses. Desde então, em linha com a estrita estratégia “zero-Covid” do país, a cidade de 20 milhões de habitantes ordenou o fechamento rígido de áreas onde foram detectados casos positivos ou contatos próximos. Muitos fecharam em lugares inusitados, incluindo restaurantes, academias e escritórios. O vice-diretor do Comitê de Saúde disse no domingo que o fechamento repentino da loja IKEA foi causado pelo contato próximo com um menino de seis anos que testou positivo para o vírus depois de retornar a Xangai de Lhasa, no Tibete, que ele havia ido lá. Xangai, Zhao Dandan.

Zhao disse que as pessoas que estavam na loja IKEA e áreas conectadas devem permanecer em quarentena por dois dias, seguidos de cinco dias de monitoramento de saúde.

01:25