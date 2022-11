mídia independente russa Firstka ela tem uma afirmação Que em 2 de novembro um batalhão inteiro de soldados russos foi eliminado pelas tropas ucranianas perto da aldeia de makevkana área Lugansk. Segundo relatos, as vítimas serão centenas. A história é tirada de um dos sobreviventes, relatada pelo jornal do Exército russo Oleksiy Agafonov. É um batalhão de soldados mobilizados da região russa de Voronezh. 2 de novembro Agafonov disse que a unidade foi bombardeada pela artilharia ucraniana quando os comandantes russos fugiram de suas posições.” 500 militares Eles podem estar mortos ou feridos. Do soldado sobrevivente também vem uma descrição dos momentos antes do bombardeio ucraniano. Mandaram cavar, mas só tínhamos três pás por batalhão e não tínhamos apoio. Cavamos o melhor que pudemos e, de manhã, o bombardeio começou com artilharia, foguetes, morteiros e helicópteros.”

‘Oficiais desapareceram’

A história passa então para a situação atual dos cidadãos russos mobilizados na guerra: “Eles mostram na TV que tudo é lindo, mas a realidade é outra. Na região de Lugansk O povo mobilizado é jogado para a frenteenquanto soldados contratados e voluntários estão na terceira fila e em Oficiais sem rastros. aqui lá Completa confusão e discórdia. Todos os sobreviventes e recém-chegados são reunidos em novos batalhões e a linha de frente é lançada para fechar a linha de defesa.” Testemunhos deram desespero às famílias dos soldados mobilizados, citados por Verstka: “Eles organizaram uma reunião perto do prédio do Ministério Público em Voronezh, pedindo que lhes dissessem a verdade sobre o que aconteceu com seus entes queridos”, explica a revista. “Fomos informados por telefone que nossos filhos estavam vivos e bem e cumprindo seu dever militar. Mas quem pode permanecer vivo e bem quando todos lá fora são mortos?ela é minha dúvida Oksana Khlodovamãe do soldado Andrey Khlodov. Também é interessante o depoimento de Anna, esposa de outro soldado mobilizado: “Eles estão assustados, são bombardeados, são abandonados sem preparo, sem nada”.

