Ucrânia, “Biden pede a Zelensky que mostre abertura às negociações com a Rússia”: revelações do Washington Post

administração dos Estados Unidos Atmosfera Biden pergunta em particular Volodymyr Zelenski e outros líderes ucranianos para relatar publicamente editorial para mim negociar com o Rússia Não é mais anunciado que eles se recusam a participar Paz fala com o presidente Wladimir coloque dentro no poder. A pesquisa vem de Washington Post, que cita fontes informadas do governo dos EUA. Não visando o pedido de funcionários dos EUA Pagar Ucrânia em uma mesa Negociaçãoas fontes especificaram que, em vez disso, identificaram a Operação A tentar Para garantir que o governo de Kyiv mantenha o apoio Qual país não quer guerra? De longa duração.

As fontes referem-se a Washington Post que as autoridades americanas compartilham a avaliação de seus colegas ucranianos de que Putin, por enquanto, Isso não é sério sobre negociações Olá. Mas eles acreditam que Vito Zelensky, o líder do Kremlin, criou Preocupar em algumas partesEuropamas também da África e da América Latina, onde os efeitos da guerra em termos de custo de vida E a deficiências Comida Elas são sentidas com mais clareza. “As dificuldades decorrentes da questão do conflito ucraniano Tão real Para alguns de nossos parceiros”, disse um funcionário dos EUA. Portanto, a intenção dos Estados Unidos é evitar uma quebra de consenso em torno de Kyiv, principalmente entre os países.União Europeia.

Até agora em uma entrevista com Corriere della Sera Vice-primeiro-ministro da Ucrânia Irina Vereshuk Ele reiterou que “a única maneira de alcançar a paz nesta fase é… completar para mim lutarEntão ele pediu Europa completo para enviar ajuda militar. Após a manifestação pela paz em Roma, choque de fogo Ele comentou: “Sem paz porque eu russos Eles não querem. Se pararmos de lutar, desapareceremos como povo e nação.” “Espero que os pacifistas não interrompam o apoio Para a Ucrânia e não relaxe Penalidades contra Moscou. “Se a Europa trair seu apoio ao meu país, todo o mundo ocidental estará em perigo”, disse Vereshock, Ministro dos Territórios Ocupados. Sobre a solução diplomática, em meio ao impasse entre os dois exércitos, o vice-primeiro-ministro respondeu: “Quero dizer que neste momento impossível uma solução PolíticaHá apenas um campo de batalha. A força das armas substitui a diplomacia porque é a única linguagem que Putin e Kremlin Eles estão dispostos a entender.” Ele acrescentou que “uma mudança de ritmo só acontecerá quando a Rússia deixar os territórios que ocupou”. nós como Estado. Concluiu: “É uma questão de vida ou morte para nós. Nossa”.

Enquanto isso, as sirenes aéreas na Ucrânia voltaram a soar, forçando os moradores a procurar abrigos, e a tensão na região de Kherson continua muito alta. Para resolver o conflito, o presidente ucraniano voltou na noite entre sexta e sábado para exigir uma “paz justa”, repetindo linhas vermelho Kyiv: respeito cartão da ONURecuperaçãounidade terrestrecondenar os culpados e compensação ruína Causada pela Rússia. Trama, diplomacia, ainda tecida ao mesmo tempo Tailândia E se ofereceu para sediar as partes para iniciar o diálogo. Enquanto isso, o conflito ainda paira a ameaça subordinar nuclearque voltou a falar no sábado Olaf Schulz Depois de voltar de sua viagem Pequim. “Não é permitido, é inaceitável A chanceler alemã disse, pedindo que “a Rússia declare claramente que não usará armas nucleares”.

O destaque agora está em Kherson. Presidente russo Vladimir Putin Eu mencionei que eu civis Quem ainda mora na área deveria ser.”evacuação“Da zona de conflito, no que Kyiv define francamente”Migrações.. as declarações do presidente russo, que alimentam a crescente especulação de que Moscou pode tentar não abandonar a cidade de Kherson – a maior área metropolitana. sob ocupação russa – A qualquer preço.