Crise na Ucrânia, Biden: “A Rússia decidiu atacar, mas não é tarde demais para a diplomacia.” Macron se reunirá com Putin no domingo

As tensões continuam altas na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, apesar das tentativas de mediação em curso por diplomatas ocidentais e russos. Por outro lado, os países ocidentais estão tentando seguir o caminho diplomático para resolver a crise nas regiões de Donbass e Lugansk, enquantoUnião Europeia No processo de preparação de um pacote de sanções em caso de invasão russa do território ucraniano. Entretanto, a Rússia continua a rejeitar as acusações do Ocidente e a tentar abrir-se a uma possível solução diplomática, como reiterou ontem o Ministro dos Negócios Estrangeiros russo. Sergey Lavrov “Nem todos os problemas serão resolvidos até que concordemos em alguns pontos: é importante não retirar algumas coisas do pacote, inclusive não expandir a OTAN para o leste.” Lavrov disse hoje que os Estados Unidos e a Rússia fizeram pouco progresso em questões básicas de segurança

Ao mesmo tempo, o Secretário de Defesa dos EUA Lloyd Austin Ele disse esperar “mais forças russas se movendo” em direção à fronteira ucraniana. Michael Carpenter, embaixador dos EUA na Organização para Segurança e Cooperação na Europa, disse que a Rússia está se concentrando em 190.000 Pessoal militar “na e perto da Ucrânia”, o número de tropas é muito maior do que se sabia anteriormente. “Estimamos que Moscou pode ter combinado 169.000 E a 190.000 Soldado dentro e ao redor da Ucrânia em comparação com cerca de 100.000 em 30 de janeiro”, disse Carpenter. A referência se refere à presença de tropas “dentro” da Ucrânia, explica ele. guardiãoprovavelmente uma referência às regiões do leste da Ucrânia controladas por separatistas apoiados pela Rússia.

Biden apela a aliados europeus: ‘Custo máximo se a Rússia atacar’

Os Estados Unidos sustentam que a Rússia “pretende atacar a Ucrânia nos próximos dias ou semanas”. Isto é o que o presidente dos EUA confirmou Joe BidenDepois de um longo telefonema com os aliados europeus, com quem confirmou “um acordo completo, apesar das tentativas da Rússia de nos dividir”. Biden então explicou no Twitter que ele e aliados concordaram em apoiar a Ucrânia: “Para continuar nossos esforços diplomáticos e afirmou que estamos prontos para impor custos máximos à Rússia se ela escolher outro conflito”. Biden explicou que o compromisso diplomático da Casa Branca continua: “porque nunca é tarde demais para a diplomacia”, referindo-se à próxima cúpula agendada entre o secretário de Estado dos EUA. Anthony Blinken “A menos que os russos invadam a Ucrânia”, disse o porta-voz da Casa Branca Serhiy Lavrov em 23 de fevereiro. Jin Psaki.

No discurso de hoje da Casa Branca, Biden acusou o Kremlin de tentar a todo custo invocar uma resposta militar à Ucrânia: acusações de um extenso ataque planejado pela Ucrânia.” – Tudo isso são notícias falsas para justificar uma ação militar. As forças russas pretendem atacar nas próximas semanas, nos próximos dias pedimos em voz alta que a Rússia pare de novo e de novo. Se a Rússia perseguir seus objetivos , causará mortes desnecessárias: não enviaremos soldados para a fronteira Fornecemos ajuda à Ucrânia para sua segurança no valor de 650 milhões de dólares e também garantimos um bilhão de dólares para ajudar seus moradores.”

A resposta de Washington ao carro-bomba: “False flag”

Um porta-voz do Departamento de Estado disse não acreditar nos relatos do carro-bomba fornecidos pelos rebeldes pró-Rússia: “É um problema. pseudociênciaNo jargão militar, esta formulação significa simular um ataque com a intenção de fornecer um pretexto para um ataque real.O caso mais famoso de bandeiras falsas é o Incidente de Gleiwitz, em 1939. Nesta ocasião, a Alemanha organizou um ataque simulado da Polônia para poder invadi-la. Segundo Washington, essa é exatamente a tática que a Rússia seguirá nas próximas semanas. Se essas teorias estiverem corretas, significa que os militares pró-russos nesta região teriam detonado o carro-bomba para dizer que estavam sob ataque e assim justificar a intervenção de Moscou.

Carro-bomba em Donetsk

Uma poderosa explosão foi relatada no centro de Donetsk, não muito longe do prédio do governo. De acordo com os separatistas pró-Rússia, a agência citou impostoÉ um carro-bomba. A cidade inteira “sentiu uma onda de choque”, mas segundo InterfaxNão houve relatos de feridos.

Bombardeio na Frente Oriental da Ucrânia

Segundo relatos da agência de notícias Afphouve vários bombardeios perto da cidade de Stanytsia Luganska, município na fronteira leste da Ucrânia, onde ontem abrigo foi atingido.

Apelos a Lugansk e Donetsk

As autoridades da República Popular de Donetsk, uma das duas entidades separatistas pró-Rússia em Donbass, acusaram o exército ucraniano de abrir fogo “30 vezes” em seu território hoje. Um porta-voz da milícia separatista, citando a TASS, disse que os ucranianos dispararam contra artilharia, morteiros e tanques. Em seguida, os líderes separatistas em Donetsk ordenaram a evacuação de civis para a Rússia, enquanto o chefe da República Popular de Lugansk, segundo a TASS, convocou “todos os homens” a pegar em armas para defender a entidade separatista na Ucrânia.

Putin: “A situação está piorando no Donbass”

Paralelamente à escalada das tensões, o presidente russo Putin denunciou o “agravamento” da situação nas terras do Donbass, no leste da Ucrânia. A notícia foi divulgada pela agência russa Interfax. Além disso, segundo Putin, os ocidentais encontrarão uma “desculpa” para impor sanções à Rússia.

Putin se reuniu com o Conselho de Segurança Nacional

Presidente russo Presidente russo Vladimir Putin Ele se reuniu e discutiu com membros do Conselho de Segurança Nacional “tensões crescentes” na fronteira com a Ucrânia, argumentando que estas são “em grande parte causadas pelo exterior”. Durante a reunião, foram discutidas novamente as garantias de segurança solicitadas pela Rússia e fornecidas aos Estados Unidos e seus aliados, que serão os tópicos de discussão nas próximas conversas com as partes correspondentes, incluindo a reunião com o presidente italiano. Mario Draghi E o presidente russo. O Kremlin também revelou “grave preocupação” com os confrontos em andamento no leste da Ucrânia. Ao mesmo tempo, a Rússia anunciou que amanhã, sob a supervisão do Presidente Putin, implementará novas lições Envolvendo lançamentos de mísseis balísticos e de cruzeiro, que incluirão a Força Aérea, Distrito Militar do Sul, Forças de Mísseis Estratégicos, Mar Negro e Frotas do Norte.

Ucrânia nega retirada das forças russas

“Não há retirada em andamento, pelo contrário, há um movimento de forças e meios”, disse o ministro da Defesa ucraniano. Oleksiy ReznikovNo Parlamento: “Monitoramos as unidades russas e no momento as estamos gravando”. 129 mil Os soldados são do componente terrestre, enquanto os componentes da unidade naval e aérea somaram seu número para alcançar o destacamento de cerca de 149.000 homens.”

Troca de acusações entre o exército e os separatistas

Hoje, o Ministério da Defesa ucraniano anunciou que registrou 60 violações do cessar-fogo por separatistas pró-Rússia na região de Donbass durante as últimas 24 horas. O ministério acrescentou que um soldado foi ferido. Enquanto isso, separatistas pró-Rússia na chamada República de Luhansk, no leste da Ucrânia, acusaram as forças do governo de atacá-los novamente esta manhã com morteiros. Como resultado, e neste contexto, as crescentes acusações mútuas de graves violações do cessar-fogo entre o exército regular e os separatistas, que alimentam os temores de uma provocação queescalação Exército.

