Tempestade Eunice sobre a Grã-Bretanha, ventos a 200 km/h na Ilha de Wight: é um recorde

Cinco mortos na Europa – Pelo menos 5 vítimas da tempestade Eunice na Europa. A Scotland Yard relata que uma mulher de 30 anos morreu quando uma árvore caiu ao vento e colidiu com seu carro em Haringey, subúrbio ao norte da capital britânica, que também informou que um homem ficou gravemente ferido. Outro homem, de 50 anos, morreu em Netherton, perto de Liverpool, depois que destroços atingiram o para-brisa de seu carro. Houve relatos anteriores de um homem morrendo na Irlanda, a cerca de 130 quilômetros de Dublin, e duas outras pessoas na Holanda, em circunstâncias semelhantes causadas por Eunice.

caos no transporte O caos nos transportes também continua, com cerca de 400 voos cancelados apenas nos aeroportos britânicos (20% do total em Heathrow, o maior de Londres) e muitos outros forçados a atrasar ou repetir manobras de pouso espetaculares. Também houve repercussões no tráfego ferroviário na ilha, com os trens locais parando completamente no País de Gales por precaução e no tráfego rodoviário. Enquanto o porto de Dover, no Canal da Mancha, suspendeu suas atividades por algumas horas por precaução.

As autoridades locais alertaram os moradores para a possibilidade de Interrupções na rede elétrica: “Certifique-se de que outras fontes de luz e fontes alternativas de aquecimento estejam disponíveis.”

A ameaça de Londres e País de Gales Milhões de pessoas em todo o Reino Unido foram convidadas a ficar em casa e se preparar para “uma das piores tempestades em décadas”. O Met Office emitiu um raro segundo alerta de tempo vermelho para Londres, bem como para grande parte da costa sul, sudeste e leste da Inglaterra. O alerta significa que há um perigo de vida devido aos detritos voadores, que estão afetando partes do sudoeste da Inglaterra e do sul do País de Gales. Centenas de escolas permanecem fechadas e todos os trens no País de Gales estão suspensos.

Eunice É a segunda tempestade em uma semana para o Reino Unido, depois que a tempestade Dudley atingiu partes da Escócia, norte da Inglaterra e Irlanda do Norte, deixando milhares de casas sem energia.