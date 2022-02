Costa, estádios 100% antes de 31 de março, já pela seleção em 24

7:58

Especialista em doenças infecciosas Andreoni: “A vida normal tem um preço, mas existem remédios”

“Já estamos lá, na vida normal. Será concluído em breve, e os limites que restam são muito poucos. Mas devemos saber que teremos que pagar um preço. O normal está valendo a pena.” Massimo Andreoni, Diretor de Doenças Infecciosas da Clínica Integral Tor Vergata, disse isso ao Corriere della Sera, explicando o preço a ser pago: “Mais mortes e muitos pacientes que, apesar de terem superado o Covid, sofrerão os efeitos dele. Extremamente insidioso, mesmo que se chame Omicron e seja menos agressivo que Delta A taxa de mortalidade é de cerca de 0,2% Vamos pensar nas complicações cardíacas por infecção Nossa clínica possui 28 leitos semi-intensivos, onde são acompanhados os pacientes que precisam de oxigênio e ventilação no pronto-socorro infeccioso, há mais 11 pessoas positivas esperando para ir para a enfermaria. Isso porque estamos começando a abrir unidades médicas para outras doenças à medida que o espaço para Covid diminui.” “Não se pode deixar de ser a favor – continua o infectologista – por razões econômicas, sociais e políticas. A decisão de deixar o túnel para sempre é aceitável também para um médico, como eu, que continua vendo tantos doentes e doentes É preciso saber, repito, que a reabertura é acompanhada de riscos, nomeadamente outras infecções, e outras mortes que hoje em Itália atingem cerca de 60.000 e 320 respectivamente, números que não são completamente negligenciáveis. normal ainda está correto, dois anos após a pandemia. Partimos de bases sólidas 90% da população está imunizada, temos medicamentos e precisamos usá-los melhor, especialmente agora que estamos caminhando rapidamente para uma vida normal.” Até agora – diz Andrioni – os anticorpos monoclonais e antivirais, que serão administrados em até 5 dias após o diagnóstico a pacientes com risco de doença grave, não foram usados ​​com parcimônia e mal. Precisamos facilitar esse curso de tratamento, mas hoje existem muitas lentidões que retardam o tempo e comprometem o sucesso do tratamento. A agência farmacêutica Aifa acaba de aprovar – acrescenta – uma nova combinação de anticorpos monoclonais de ação prolongada para prevenir os sintomas do Covid-19, antes da exposição ao vírus em indivíduos de alto risco. Estou pensando em pessoas com sistema imunológico enfraquecido para quem é necessária proteção vacinal adicional. A faixa verde perde o sentido. No início foi muito útil como incentivo à vacinação. Agora, com a obrigação de vacinar acima de 50 anos, tem mais sentido se pretendermos avançar para um cenário de liberdade que inclua estádios cheios e discotecas ativas.”