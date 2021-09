Vídeo Chocante – Libero Quotidiano

O ataque a um avião da Southwest Airlines. O voo 700, que partiu de Sacramento para San Diego, também foi hospedado entre seus passageiros. Viviana Quinonez. A mulher inicialmente se recusou a colocar o cinto de segurança e depois deixou a mesa de lado, até que paguei e dei um soco na recepcionista, que pediu que ela respeitasse as regras a bordo. Para o episódio que data de 23 de maio, ele agora tem 28 anos Acusado de agressão por tribunal federal.

Toda a cena foi filmada por alguns dos passageiros que filmaram a violência infligida ao comissário com seus smartphones. Embora o porta-voz da companhia aérea, à mídia local, negue que a briga tenha gerado por causa da máscara, nos documentos oficiais – escreve Sacramento Bee – lemos que entre os motivos do desacordo (não o único) estava a solicitação da auxiliar da mulher para o uso adequado do dispositivo de proteção.

Comissária de bordo, soco, puxou-a para fora Quatro pontos sob o olho Dentes esquerdos e três lascados. Enquanto isso, a Southwest Airlinese pediu às companhias aéreas que respondam com mais força contra aqueles que se recusam a respeitar as regras e pressionem por mais FAAs nos voos.