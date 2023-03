Metsola voa para Kiev e se encontra com Zelensky: “Espero que as negociações de adesão comecem este ano. O futuro na União Europeia »- fotos

“Espero que as negociações de adesão comecem já este ano: o futuro da Ucrânia na UE.” Assim, Roberta Metsola, Presidente do Parlamento Europeu, interveio durante a sua visita a Kyiv. Ele acrescentou que “o ritmo em que o Parlamento e o governo estão progredindo na solicitação de adesão à UE é impressionante”. Em seguida, ele anunciou que a Euro Chamber está pedindo «Aumento de penalidades No Rússia e preencher as lacunas. Porque “não pode haver paz sem responsabilidade. Não pode haver paz sem liberdade, justiça e dignidade: a aquiescência nunca funciona”. Metsola também conheceu Volodymyr Zelensky A grupo. O presidente ucraniano agradeceu a ela por seu apoio ao seu país em guerra. “A Ucrânia pretende concluir a implementação das recomendações Comissão Europeia e para iniciar as negociações de adesão à UE este ano”, confirmou Zelensky no Telegram.

Metsola: “Continuamos a fornecer armas a Kiev”

Mitsola diz que continuará a exigir que os Estados membros forneçam à Ucrânia equipamentos militares, munições e sistemas de defesa necessários para vencer. Ele novamente enfatizou que os estados deveriam considerar seriamente o envio de Kiev para Jato de lutar. A presidente também colocou flores em nome do povo europeu “para lembrar – ela escreveu no Twitter – todas as vítimas, incluindo Yuri Rove, que foram mortas por morteiros russos em 1º de abril”. Um momento que ele descreveu como “tocante” para mim, porque foi o dia em que visitei a Ucrânia pela primeira vez. Nós vamos lembrar-nos deles.”

