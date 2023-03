Os rumores começaram, como escrevi em setembro de correio, desde o dia do funeral de estado de Elizabeth II. parceiro umUma recepção particularmente afetuosa de Charles III ao presidente francês Emmanuel Macrondurante uma recepção no Palácio de Buckingham para os mais de 500 chefes de estado convidados para o funeral da rainha.

Agora a confirmação oficial: em poucos dias, o rei Charles partirá com a rainha Camilla para a França, mas também para a Alemanha para a primeira viagem oficial ao exterior. O Palácio de Buckingham explica: “Uma jornada para celebrar o relacionamento do Reino Unido com a França e a Alemanha, para afirmar nossa história, cultura e valores compartilhados”.

26 a 31 de maio – antes da coroação em 6 de maio – Charles e Camilla serão, portanto, convidados do francês Macron em Paris, irão ao Arco do Triunfo, ao Musée d’Orsay, e o rei falará ao Senado francês e à Assembleia Nacional: o primeiro real britânico a falar perante o Parlamento.

Então Charles irá para o Eliseu, antes de ser o foco de Um banquete formal entre espelhos e o esplendor do Palácio de Versalhes celebrizado por Luís XIV.

transição entre Os vinhedos orgânicos de Bordeaux e depois o rei definirão o rumo para Berlim (e Hamburgo), para cumprir sua primeira missão no exterior, com destino à Europa. E mesmo em Berlim, pela primeira vez na história, os monarcas devem falar perante o Bundestag. O presidente alemão Frank-Walter Steinmeier a recebeu no Portão de Brandemburgo: uma escolha muito simbólica, uma primeira vez para visitar o país partindo de um lugar que simboliza o passado pós-guerra do país.

Viagem oficial com duplo destino europeu, depois de usar seu soft power para selar o novo Acordo de Windsor sobre a questão da Irlanda do Norte Após a saída da Grã-Bretanha da União Europeia. Outra confirmação de quanto a dinâmica europeia está no coração do “pacificador” Carlo. READ Moscou insiste em realizar um referendo imediato para os apoiadores da Rússia-Europa