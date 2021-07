EUA: sentença de morte para o “Hollywood Reaper” – última hora

(ANSA) – NOVA YORK, 16 de julho – “Hollywood Ripper” Michael Gargiulo foi condenado à morte pelo assassinato de duas mulheres e tentativa de homicídio de outra. Isso foi decidido pelo juiz de Los Angeles Larry Fiedler.



“Onde quer que ela fosse, a morte e a destruição seguiam”, disse o juiz. O caso de Gargiulo, 45, ganhou as manchetes porque uma das vítimas era uma menina, Ashley Ellerin, que se preparava para um encontro com a atriz Ashton Kutcher. Eileen foi morta com 47 facadas.



A outra vítima foi Maria Bruno, de 32 anos, mãe de quatro filhos: Gargiulo a matou e cortou seu tórax para remover as próteses. Para sobreviver ao ataque de Gargiulo, foi Michelle Murphy, que lutou, forçando-o a fugir e levando os investigadores a resolver os dois casos anteriores.



“Fui condenado à morte de forma injusta e injustificada”, disse Gargiulo no tribunal. “Eu queria testemunhar, mas eles me fizeram calar a boca.” O assassino em série provavelmente será extraditado para Illinois, onde é acusado de matar outra mulher.



(Ansa).