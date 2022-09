Tchau Elizabeth 96 dispara seu canhão. Carlos ao Reino: ‘Vou servir-te toda a minha vida como mãe’ – Europa

A rainha morreu, o rei viveu. Londres se prepara para o abraço final das relíquias de Elizabeth II, a rainha da vida para muitos, enquanto recebe o eterno herdeiro Carlos com um calor até inesperado: o filho mais velho que alcançou a coroa aos 74 anos e foi acompanhado pelos aplausos de milhares e milhares de pessoas hoje em sua primeira entrada no Palácio de Buckingham como Soberano. Juntamente com Camila, agora conhecida como “Sua Majestade a Rainha“Isso nos faz esquecer o estigma de ser ‘rival’ da falecida Diana. Um rei e uma rainha maduros, agora responsáveis ​​por assumir a difícil responsabilidade da sucessão.

Em um país onde Elizabeth, de 96 anos, continua órfã, que morreu na quinta-feira na residência escocesa de Balmoral depois de sete décadas de governo os carimbaram com admiração por muitos, na ilha e no mundo. Nem o próprio Carlo deixou de reconhecer em sua primeira carta à nação: O primeiro discurso do rei. “Eu me dirijo a você com um profundo sentimento de tristeza e dor”, disse ele em tom calmo para milhões de espectadores, sem dirigir a palavra “obrigado” à sua “amada mãe”. Para então referir-se ao ‘exemplo’ de ‘serviço’ e ‘dedicação’ à monarquia e seus súditos como fonte de ‘inspiração’. A inspiração que se traduz agora Compromisso com o “Serviço” O reino, por sua vez, é “para a vida”: “com devoção, respeito e amor”, enraizado como uma mãe na fé da Igreja Anglicana, mas independentemente do credo ou crenças de cada um de seus súditos.

Palavras que se referem ao amanhecer reino de transiçãonas expectativas, no entanto, Carlos III aspira a dar todo o significado: convocar antes de tudo como um apoio do seu lado “Querida esposa de Camila”; Em seguida, o filho mais velho e sucessor William, nomeado publicamente Amir Galis Entrada de sua esposa “Catherine, the new Princess of Wales”; Ele também dirigiu palavras públicas de “carinho” para o segundo filho rebelde Harry e sua esposa Meghan, tão franco como se estivessem negando alguns rumores de tablóides sobre sua suposta exclusão do testamento pessoal de Elizabeth que deve ser mantido em segredo por 90 anos. . Tudo isso no contexto de um discurso ecumênico em que a única referência é feita Ela foi a mãe inesquecível de seus filhos, a Sra. D.

Esta manhã haverá espaço para o anúncio solene no Palácio de Santiago da sua ascensão ao trono, uma espécie de documentação que nos próximos meses, após um período de luto, será seguida da coroação. Enquanto ele estava no mastro da residência real, o sinal foi levantado para indicar a presença de “Sua Majestade o Rei Charles” e “Sua Majestade a Rainha Camilla”, consorte, Conforme informado no site do tribunal. A sua chegada de Balmoral, iluminada por vislumbres de sol após uma chuva torrencial numa tarde muito triste de quinta-feira, reavivou o ânimo das dezenas de milhares de fãs e espectadores presentes: As lágrimas de despedida de Elizabeth misturadas com sorrisoscânticos, orações para o grito de “Deus salve o rei” e até alguns beijos para Carlo; Que por sua vez parou alegremente com as muitas pessoas amontoadas em frente ao parapeito, antes de rever com Camilla a montanha de buquês de flores e cartões deixados em homenagem à memória de sua mãe. Entretanto, uma memória vigorosamente enfatizada por várias explosões e homenagens por toda Londres, como em outras cidades do reino, nos países do antigo império e em quase todo o planeta.

Liz Truss com a Rainha Elizabeth É celebrado na Câmara dos Comuns vestido de luto, bem como na primeira liturgia pública realizada na Catedral de São Paulo por líderes da Igreja Anglicana, com a presença de 2.000 convidados: incluindo a Câmara das Autoridades, notáveis ​​como o Prefeito do Partido Trabalhista de a capital, Sadiq Khan, e no Row Front, a nova primeira-ministra conservadora britânica Liz Truss, a 15ª e última chefe de governo nomeada pela Mãe da Casa de Windsor. Truss que foi recebido no Palácio de Buckingham algumas horas atrás por Charles, em seu primeiro encontro como Soberano à margem de um dia, que também viu o novo rei em conversa com o duque de Norfolk: mestre das cerimônias fúnebres, com quem contou os últimos detalhes da longa despedida de Elizabeth. A despedida começou pela manhã com os sinos da morte tocando no coração de Londres e o eco dos 96 canhões disparados por unidades militares honrosas, um para cada um dos anos em que Sua Majestade a Rainha viveu. definido para durar mais dez dias de luto nacional, com o caixão em exibição primeiro em Edimburgo, por 24 horas; depois no Palácio de Westminster por 5 dias; E finalmente culminou em O funeral oficial está marcado para segunda-feira, 19 de setembro: Quando muitas pessoas poderosas devem se curvar no chão em Londres, incluindo Joe Biden, o presidente da superpotência americana.