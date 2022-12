Zelensky esperava chegar a Washington nas próximas horas. Biden vê e falará com o Congresso – Corriere.it

para Viviana Mezze de Nova York

A primeira viagem do presidente ucraniano para fora de seu país desde o início da guerra. Nancy Pelosi já avisou a todos os parlamentares que se reunirão em sessão conjunta

Do nosso correspondente de Nova York – a previsão de Volodymyr Zelensky casa brancaHoje, quarta-feira, 21 de dezembro, encontrarei Joe Biden pela primeira vez cara a cara Desde o início da guerra. e então, à noite, espera-se que ele fale antes que o Congresso se reúna em sessão conjunta. Foi citado por fontes anônimas no Congresso e no governo, mas não estava lá confirmações oficiaise todos apontam que por motivos de segurança os planos podem ser alterados.

Esta é a primeira vez que o presidente ucraniano deixa seu país desde 24 de fevereiro. Várias fontes indicadas Site americano Axios A noite em que a Polícia do Capitólio estava reforçando as forças de segurança Medidas de segurança visitar. O site Axios mencionou alguns parágrafos de uma carta enviada pelo presidente da Câmara aos deputados. Nancy Pelosionde todos os membros deveriam estar fisicamente presentes em nossa sessão de quarta-feira à noite na manhã de terça-feira, para Concentração Muito particular sobre a democracia. Na verdade, o medo era que eles saíssem para férias de fim de ano.

Espera-se que o presidente ucraniano Obrigado Congresso Pela ajuda alocada até agora para a guerra na Ucrânia e explicar a necessidade dela apoio militar adicional. Além do clamor pela viagem simbólica do líder de Kyiv para além das fronteiras de seu país após 300 dias de conflito efeito de fotoHaverá tópicos muito específicos na mesa de discussão. Biden e Zelensky falarão sobre o novo pacote durante o encontro presencial ajuda militar a Kiev que também inclui Mísseis Patriot. Isso foi relatado por fontes familiarizadas com a visita à CNN. READ "Cabul pode cair em 90 dias" - Corriere.it

Ele quer ser Ligar Ao novo Congresso que toma posse dia 3 de janeiro com ligeira maioria republicana na Câmara dos Deputados, incluindo vários deputados de bloco de liberdade para extrema-direita abertamente cética despesas correntes para a guerra. A viagem também é uma mensagem para Putin: o Estado unido e aUcrânia Eles vão ficar Unido até o fim do conflito. Biden anuncia US$ 1,8 bilhão em nova ajuda para Segurança Da Ucrânia, previu a CNN, que soma os US$ 20 bilhões previstos até agora, enquanto o Congresso se prepara para aprovar o orçamento que prevê outra Kyiv $ 45 bilhõesmais do que o próprio presidente pediu (inclui 20 bilhões em ajuda militar e dinheiro para restaurar o arsenal do Pentágono, esgotado pelo envio de armas para Kyiv; 6,2 bilhões para fortalecer a presença americana no flanco leste da OTAN; outro dinheiro para apoiarEconomia e refugiados).

O presidente dos Estados Unidos era contra Fornecimento de mísseis Patriot A princípio, mas ele se convenceu após o constante bombardeio da infraestrutura ucraniana e também pela possibilidade de a Rússia enriquecê-la arsenal com mísseis balísticos iranianos; No novo pacote de Assistência Militar também deve haver kits que permitem criar bombas inteligentes escopo diferente Já na posse de Kyiv, através sistemas GPS mirar e acertar com precisão (Washington afirma que não há perigo

escalação porque é um prazo relativamente curto). A oportunidade de visita tornou-se rapidamente conhecida nos últimos dias. Zelensky também se reunirá com alguns funcionários da Federação Russa Conselho nacional de segurança Casa Branca.

Uma porta-voz da presidente ucraniana, Yulia Mendel, postou uma foto da menina no Twitter bandeira ucraniana Os soldados o entregaram a Zelensky para Bakhmut. Eles pediram que ele o apresentasse ao Congresso dos Estados Unidos. Ele prometeu entregá-lo ao presidente dos Estados Unidos. Biden e Zelensky falaram várias vezes ao telefone neste momento Dez meses de guerra: muitas vezes eles se elogiavam, mas também havia momentos Tensão, assim como o presidente ucraniano acusou os aliados ocidentais de não fazer o suficiente, apesar da ajuda chegar de Washington. quando Zelensky falou ao Congresso remotamente em março passado, observando que eu dias mais sombrios Da história americana, incl Pearl Harbor E a Em 11 de setembro

. Veremos o que a Ucrânia diz agora no escuro enquanto os americanos celebram o Hanukkah e o Natal.