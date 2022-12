Giorgi, Moretti: “Foi Panziri quem dirigiu suas perguntas”

Faltam apenas alguns minutos para o início da sessão da Comissão de Direitos Humanos no Parlamento Europeu. Em 14 de novembro de 2022, o Ministro do Trabalho será ouvido em Doha, Ali bin Samih Al-Marri. As perguntas sobre os direitos dos trabalhadores no Catar devem ser respondidas.

Francesco Giorgi, o assessor parlamentar preso na investigação sobre subornos em euros, está no tribunal. Ele fala calmamente ao telefone com Antonio Panziri. Quem considera os detetives o herói da investigação em Bruxelas parece agitado: “Ele dá ordens e dita a estratégia”. Por outro lado, Giorgi sussurra: Marc pergunta, qual Tarabella MEP, ele deve falar. Sim, responde Panziri. Quem provoca: “A menina chegou.” “Sim, Moretti está vindo”, diz Giorgi. De acordo com os investigadores, de facto, a “equipa” acusada de trabalhar para influenciar as decisões da UE sobre o Qatar também tem contactos com deputados do Parlamento Europeu. No entanto, o Ministério Público Federal belga não pode, “no estágio atual”, “determinar se Moretti estava ciente das verdadeiras intenções do grupo ou não”.

Segundo Giorgi disse aos investigadores, Panziri “estava pensando em fazer perguntas a Moretti”, que deveria perguntar a ela no tribunal. Uma estratégia que nasceu a 10 de outubro, quando o ex-deputado do Pd se encontrou com o ministro do país numa suite do Hotel Steinberger Wiltchers, em Bruxelas. Alvo? Giorgi disse aos investigadores para “prepará-lo para a audiência” e “aconselhá-lo sobre como responder”. Não somente. No dia 11 de novembro, o assessor parlamentar foi à casa de Panziri, que lhe ditou o discurso. “Isso destacou o fato de que o ministro já havia chefiado a Comissão de Direitos Humanos e criticou seu governo”, acrescentou. E são exatamente essas as palavras que Al-Marri usou no tribunal: “Antes de me tornar ministro – diz ele – trabalhei 18 anos na área de direitos humanos. Eu mesmo critiquei muito o governo”.

Isso não foi o suficiente Prepare o discurso, no entanto. Giorgi acrescenta ao ministro Cleese que também era necessário que as perguntas dos deputados não fossem excessivamente maliciosas e conduzissem “o ministro por um caminho conhecido”. Por exemplo, “Possíveis perguntas sobre o tema dos direitos LGBTQ” devem ser respondidas. “Panziri ditou a resposta”, diz Giorgi, que o ministro teve que dar. A pergunta foi feita pelo próprio Moretti, que durante a sessão questionou a declaração do embaixador do Catar contra os homossexuais. Mas ele inicialmente levanta uma hipótese: “Peço que a mesma medida seja aplicada a todos. O caso da Rússia foi citado anteriormente, onde foi organizada a Copa do Mundo anterior. O que aconteceu?” Ele ainda compara as mortes no trabalho na Itália com as do Catar: “Foram 790 italianos mortos no trabalho desde o início do ano. Acho que devemos encorajar o Catar e ser rigorosos quando exigimos que os direitos dos trabalhadores sejam respeitados, mas devemos defendê-lo porque está progredindo”. Entrevista por FinalizadoMoretti nega ter recebido sugestões de Panziri sobre quais perguntas fazer e afirma que não foi ouvido nesta audiência. Segundo Jorge, os eurodeputados estão entre os destinatários de alguns bilhetes gratuitos para o Mundial que chegaram do Qatar: um presente, mas foi recusado.

Naquela ligação durante o teste, Panziri também estabeleceu a frase que Mark deveria dizer: “Não via esse interesse há quatro anos, quando a Copa do Mundo era na Rússia”. Tarabella não se inscreveu para falar, mas intervém ao extremo: “Em 2014, a Rússia realmente invadiu o Donbass, mas não se falava muito em Copa do Mundo”. Panziri pergunta, os eurodeputados sim. E o homem que o Catar subornou para perseguir Said. À noite, ele ligou para a presidente daquela comissão, Maria Arena: ela parabenizou a sessão e disse que o ministro Al-Marri também estava satisfeito. Uma semana depois, em Estrasburgo, foi aprovada a resolução contra o Catar. E isto apesar da intervenção de Eva Kayley: “A Organização Internacional do Trabalho disse que o Catar é pioneiro no campo dos direitos dos trabalhadores – diz o ex-vice-presidente do Parlamento Europeu – e alguns aqui exigem discriminação contra eles, bullying e criticando, mas aí tem empresas que ganham milhões e compram gasolina, podemos promover valores, não dar lição de moral.