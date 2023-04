Soldados, ordens e rotas no Ártico – Corriere.it

Joe Biden vê desta forma: “Putin pensou que acabaria com a OTAN e, em vez disso, nasceu a Finlândia”. A piada do presidente americano, uma de suas piadas favoritas, remonta ao verão passado. O processo de abordagem foi mais longo do que o esperado, mas foi ontem Até o Parlamento turco deu luz verde a Helsinque. Então chegará a hora da Suécia. Nesse ponto, o Mar Báltico se tornaria uma grande extensão controlada pela aliança atlântica. E Este é talvez o erro de cálculo mais flagrante cometido pelo número um do Kremlin.. Até agora, os cruzadores, a parte submarina da Frota do Norte, baseada em Kaliningrado, o enclave fortificado russo entre a Polônia e a Lituânia, têm se movido com bastante liberdade, perturbando, melhor ainda, perturbando o tráfego entre os dois países neutros. Europa. A partir de agora, os radares, satélites e sistemas de espionagem da OTAN, assim como os navios de guerra dos Estados Unidos, vão administrar a última zona franca da Europa.

Haverá também consequências para o equilíbrio no extremo norte, No Ártico, onde o derretimento do gelo abre caminhos de comunicação sem precedentes e gera uma intensa competição internacional para a busca de campos de gás submarinos.. A Rússia é um dos oito países que fazem fronteira com a calota polar. Os outros sete países fazem parte da aliança transatlântica: EUA, Canadá, Islândia, Noruega, Dinamarca e, claro, Suécia e Finlândia. É fácil imaginar quem encontrará vantagem na batalha pelo domínio militar que inevitavelmente acompanhará a competição econômica e comercial.

mas O impacto também será profundo na Terra. A Finlândia compartilha uma fronteira de 1.340 km com seus enormes vizinhos. Durante anos foi uma das fronteiras mais porosas do antigo continente, com intensa movimentação de mercadorias e pessoas, além de intercâmbios culturais. E agora a primeira-ministra social-democrata Sanna Marin quer construir um muro de 260 quilômetros desprotegido por rios, lagos ou florestas de bétulas. READ China fecha portos para navios russos, do centro de seguros ao isolamento: eis o que está acontecendo

Depois, há o exército lapão. É aqui que a responsabilidade se torna desastrosa para Putin. Os governos finlandeses desenvolveram um sistema de “neutralidade suspeita”. Vários membros da OTAN, incluindo a Itália, aboliram o serviço militar obrigatório. A Finlândia não. O comando geral da coalizão em Bruxelas já é capaz de mobilizar cerca de 40.000 soldados em questão de dias. O objetivo é chegar rapidamente a 300.000. Helsinque poderia, em caso de emergência, enviar imediatamente um exército de 280.000 unidades, composto por divisões altamente treinadas, equipadas com equipamentos tecnológicos de última geração e, acima de tudo, capazes de se integrar às formações de outros países da OTAN. (A chamada “interoperabilidade”).