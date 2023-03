Trump no tribunal na terça-feira, “Sem algemas, sem confissão” – América do Norte

Tiro de prisão, impressão digital, mas sem compromisso ou confissão de culpa para Donald Trump Na tarde desta terça-feira, na cidade onde fez o golpe, ele comparecerá a um tribunal de Manhattan para formalizar as acusações no caso da atriz pornô Stormy Daniels. Essa é a previsão de seus advogados, que, no entanto, alertam: “Não há evidências para dizer como um ex-presidente dos Estados Unidos poderia ser acusado em um tribunal criminal”. É, de fato, a primeira vez que acusações criminais são feitas contra um ex-comandante-em-chefe nos Estados Unidos: uma medida que, no entanto, de acordo com a constituição e as leis americanas, não o impedirá de continuar concorrendo para a Casa Branca e de ser eleito. Tanto que sua campanha já lançou uma nova campanha de arrecadação, com os republicanos bloqueando por enquanto, enquanto Joe Biden não se pronuncia e o povo esconde a alegria, a sede de vingança e a ansiedade por trás do slogan “Ninguém está acima da lei .” A audiência está marcada para as 14h15 locais (20h15 em Itália), numa Nova Iorque já blindada, com medidas de segurança excecionais nos locais mais sensíveis, desde o tribunal à Trump Tower. Medo de acidentes, depois de Donald incitar seus seguidores a protestar e “tomar o país de volta”, elevando as apostas de “morte e destruição”. A deputada da conspiração Marjorie Taylor Greene, uma de suas governadoras, eletrizou as redes sociais ao anunciar que na terça-feira iria a Nova York protestar, convidando outras pessoas a se juntarem a ela “contra a inconstitucional caça às bruxas!”. Ainda não se sabe se Trump aparecerá no que ele esperava que se transformasse em uma exibição de prisão por “caminhada selvagem”, a prática degradante da polícia de deter um detido, fazendo-o andar em um local público para o uso de paparazzi e câmeras. . . O Serviço Secreto e a aplicação da lei provavelmente tentarão garantir que tudo seja feito em total sigilo antes que a fiança seja liberada. Certamente mais de 30 acusações de fraude institucional serão lidas para ele, que a defesa tentará descartar imediatamente, antes do julgamento chegar: um número que pressagia uma forte acusação, mas ninguém sabe ainda quais cartas estão em sua posse, advogado Alvin Gabar. A história é sobre os $ 130.000 pagos à estrela pornô Stormy Daniels (agora brindando com champanhe) para não revelar seu caso com o empresário há dez anos, durante a campanha de 2016. A quantia foi paga pelo então advogado – e agora testemunha distinta – Michael Cohen em A disposição de Trump, que iria reembolsá-lo com dinheiro da empresa sob a falsa rubrica de “despesas legais”, também violando a lei de finanças eleitorais. O risco é de multa monetária, se for considerada contravenção, ou prisão por um período de 1 a 4 anos, se for classificado como crime. Como a tentativa de incriminar Capone por sonegação de impostos, ou seja, por seus crimes, notou o The Atlantic, referindo-se a outras investigações mais sérias que pressionam o ex-patrão. Trump ficou surpreso com a acusação e “chocado no início”, admitiu seu advogado Joe Tacopina, “mas ele está pronto para lutar”. Também no pano de fundo está um perigoso confronto de forças, com os republicanos da Câmara que querem investigar o procurador-geral de Nova York e este último que não se intimida: “Como qualquer outro réu, Trump pode contestar essas acusações no tribunal, mas nem Trump nem o Congresso podem objeto.” Com o curso normal do processo no Estado de Nova York.” Agora, porém, o empresário pode apresentar-se como um “mártir”, convencido de que o “abuso político da justiça”, a “interferência eleitoral” e a “caça às bruxas” contra ele irão “saída pela culatra contra Biden”, numa corrida presidencial em que – De acordo com uma pesquisa da Marquette University – no pescoço e decote em 38% cada. Com o governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, permanecendo na janela, ele defende o favorito, mas está pronto para substituí-lo.

“Como qualquer outro réu”, Donald Trump tem o direito de contestar as acusações no tribunal e tirar proveito de todas as proteções permitidas pelo robusto sistema de justiça criminal do estado de Nova York. O que nem Trump nem o Congresso podem fazer é interferir no curso normal da ação do estado. O procurador-geral de Manhattan, Alvin Bragg, disse isso em uma carta aos republicanos Jim Jordan, Brian Steele e James Comer, presidentes republicanos de três comitês da Câmara que solicitaram depoimentos de juízes investigativos e documentos que investigam supostos pagamentos à estrela pornô Stormy Daniels. .

O advogado Bragg também escreveu aos três presidentes do comitê republicano da Câmara que o atacaram no contexto da investigação de Donald Trump. “Como vocês sabem, o ex-presidente atacou Praga e ameaçou nas redes sociais que sua prisão ou condenação resultaria em morte e destruição. Como presidentes de comitê, vocês poderiam ter usado sua posição ‘política’ para denunciar esses ataques e exigir respeito pelo justiça de nosso sistema de justiça e ação imparcial Para o grande júri, em vez disso, você e seus outros colegas escolheram cooperar com os esforços de Trump para desacreditar e menosprezar a “integridade e fazer alegações infundadas” das autoridades de que a investigação tem motivação política.

Trump jantou publicamente ontem à noite em seu resort em Mar-a-Lago, Flórida, com sua esposa Melania e parentes após a notícia de sua condenação em Manhattan. O bilionário estava sombrio, mas segundo fontes informadas, ele queria mostrar sua calma e confiança, já que a sorridente ex-primeira-dama estava ao seu lado, envolta em um vestido vermelho, como evidenciam algumas fotos publicadas na mídia americana.

“Amo meu pai e amo meu país. Hoje estou triste por ambos.” Foi assim que Ivanka Trump, filha do ex-presidente Donald Trump, comentou a acusação de Manhattan no Instagram. “Aprecio as vozes de todo o espectro político expressando apoio e preocupação”, acrescentou.

“Pegue-o e jogue fora as chaves.” É um dos cartazes acenados em frente à Procuradoria-Geral de Nova York por um pequeno grupo de opositores de Trump para comemorar o impeachment do ex-presidente. Outra faixa dizia: “Trump mente o tempo todo”. Mas, por enquanto, a presença da mídia e das forças do regime supera a dos manifestantes. A cautela na Big Apple é alta com a chegada de Trump que, segundo rumores, deve se entregar à polícia na terça-feira. A partir de hoje, todos os policiais do Departamento de Polícia de Nova York serão obrigados a usar uniformes “por precaução”.

Os promotores de Manhattan acusaram Donald Trump de pagar à estrela pornô Stormy Daniels US$ 130.000 para mantê-la quieta sobre o relacionamento deles. Assim, o bilionário se torna o primeiro ex-presidente a ser acusado na história americana. A decisão do grande júri deve ter ramificações sem precedentes para a política americana, bem como impactar a corrida para a Casa Branca em 2024, mesmo que não pare a corrida do bilionário. Quem realmente respondeu com o ataque: “É perseguição política e interferência eleitoral”, “uma caça às bruxas que vai sair pela culatra em Biden”.

A votação do grande júri foi uma surpresa, pois os jurados deveriam ouvir outros casos hoje e depois tirar férias até o final de abril. Nem mesmo a tripulação de Trump antecipou uma decisão, talvez até o ex-presidente avaliando seus próximos movimentos nestas horas em Mar-a-Lago. As acusações específicas contra ele ainda não foram reveladas, pelo menos ao público. O que vai acontecer agora e quando Trump for chamado para se apresentar à promotoria ainda não está claro: os detalhes devem ser acertados pelo Serviço Secreto com as autoridades de Nova York, mesmo que o advogado do ex-presidente garanta que seu cliente se apresentará automaticamente . E ele passará pelos procedimentos cabíveis, desde impressões digitais até fotos. Nesse caso, ele deve ser poupado da humilhação da prisão. O New York Times citou uma de suas advogadas, Susan R. Nikilis, dizendo que o bilionário pode se entregar às autoridades de Manhattan na próxima terça-feira para formalizar as acusações contra ele.

A polícia da Big Apple está em alerta há dias para possíveis manifestações e protestos, já que o ex-presidente, lembrando-se de um discurso de ataque ao Congresso, convocou seus apoiadores a irem às ruas e se fazerem ouvir. Especificamente, um cenário semelhante ao novo cenário de 6 de janeiro é muito assustador e levou as agências policiais de Nova York a intensificar as medidas de segurança e verificações online, com alguns gritando “guerra civil” por dias em defesa de Trump. “Ninguém está acima da lei”, comenta Michael Cohen, ex-advogado do empresário que mais tarde se tornou o réu principal. “Esta acusação é apenas o começo.” Os republicanos já estão gritando, embora as acusações exatas não sejam conhecidas: eles estão falando sobre uma decisão “ultrajante”. Eric Trump, filho do ex-presidente, define a acusação como um ataque a um adversário político. Suas referências são aos democratas e a Alvin Bragg, o primeiro promotor distrital afro-americano de Manhattan. Na Câmara dos Democratas, tudo está em silêncio por enquanto, assim como na Casa Branca de Joe Biden. A acusação da estrela pornô é apenas uma das investigações abertas contra Trump, cuja situação jurídica pode se complicar à medida que a votação se aproxima. Entre as investigações abertas estavam as conduzidas em 6 de janeiro, as relacionadas à interferência eleitoral na Geórgia e as relacionadas a documentos classificados encontrados em Mar-a-Lago.

O apoio veio do presidente da Câmara, Kevin McCarthy, que disse – falando do demandante – que havia “prejudicado irreparavelmente nosso país em sua tentativa de interferir nas eleições presidenciais”. O arquiinimigo do ex-presidente, Ron DeSantis, também o apoiou. “Manipular o sistema judicial para promover uma agenda política subverte o estado de direito, que é antiamericano”, disse ele. “A Flórida não responderá ao pedido de extradição”, acrescentou DeSantis. O ex-vice-presidente Mike Pence também comentou que “a acusação de Donald Trump é ultrajante”. De acordo com Pence, “para milhões de americanos, o julgamento nada mais é do que um movimento político”. E destacou que “acusar um ex-presidente” é “prejudicar o país, o que vai dividir ainda mais os americanos”.