Acusação de Trump no caso da atriz pornô Stormy Daniels É a primeira vez que um ex-presidente é julgado criminalmente – Corriere.it

o o grande júri De Manhattan, eles votaram para condenar Donald Trump. Anunciado por O jornal New York Times. Assim, o bilionário será o primeiro presidente da história americana a enfrentar um processo criminal.

As alegações exatas ainda não são conhecidas, como explica o jornal americano, mas o caso gira em torno de um suposto pagamento ilegal da estrela pornô. Daniels TempestuososDurante a campanha eleitoral para a Casa Branca em 2016. O dinheiro teria sido pago para que a mulher não revelasse seu relacionamento. A questão voltou à tona nos últimos dias, depois que o próprio Trump previu publicamente a possibilidade de sua prisão.

Por sua vez, o ex-inquilino do número 1600 da Avenida Pensilvânia sempre se declarou alheio aos fatos e sempre rejeitou todas as acusações. E ele o fez mesmo depois que a acusação foi anunciada, primeiro fazendo uma breve declaração identificando-se.completamente inocenteEm seguida, comenta, à sua maneira, em frases bastante coloridas: “É ele perseguição políticaainterferência nas eleiçõesL. E novamente: “Esta caça às bruxas vai sair pela culatra para Biden.” Em seguida, um ataque direto ao advogado de Manhattan: “Alvin Bragg foi escolhido e pago por Jorge Soros E é uma pena. Em vez de impedir a onda de crimes sem precedentes que varre Nova York, ele está fazendo o trabalho sujo de Joe Biden.

Até mesmo o presidente republicano da Câmara Kevin McCarthyO procurador-geral atacou Praga: “Ele prejudicou irreparavelmente nosso país em sua tentativa de interferir nas eleições presidenciais. Embora liberte regularmente criminosos violentos para aterrorizar o público, Alvin Bragg usou nosso sistema de justiça como uma arma contra o presidente Trump. O povo americano não tolerará essa injustiça e a Câmara dos Representantes permanecerá firme contra seu abuso de poder sem precedentes. Seu principal adversário na Câmara dos Representantes republicanos, o governador da Flórida, também está apoiando Trump Ron DeSantisque anunciou que seu governo “não responderá ao pedido de extradição”. READ Covid na Grã-Bretanha, Inglaterra Green Pass provavelmente será cancelado em 26 de janeiro - Corriere.it

de casa brancaesse O jornal New York Times Ele tentou perguntar, mas nenhum comentário veio. Nenhum comentário também de Departamento de Justiçaque por sua vez está investigando o ex-presidente por eventos relacionados ao ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021 e documentos ultrassecretos encontrados na residência Mar-a-Lago

EU’acusação formal Antes que o juiz se sente após o fim de semana, no início da próxima semana. O procurador-geral já entrou em contato com o advogado de Trump para acertar os métodos que o empresário está usando Ele será entregue às autoridades . Nas últimas semanas muito se discutiu sobre a possibilidade de o ex-presidente decidir eventualmente exibir sua prisão, se apresentar como vítima perante a opinião pública e desencadear um movimento de protesto de âmbito nacional, o que serviria de viático em sua nova candidatura à presidência. De fato, a acusação não impediria o ex-presidente de participar da campanha eleitoral: uma ficha criminal limpa não é um requisito da Constituição dos EUA para concorrer. Trump poderia ter sido banido da atividade política apenas se fosse culpado no meu caso isolamento do qual ele foi absolvido em seu lugar.

Donald Trump esteve em sua residência em Mar-a-Lago, na Flórida, nas horas seguintes veio a público a notícia de sua condenação. Segundo fontes próximas ao ex-presidente, foi relatado O jornal New York TimesSua comitiva ficou surpresa e não esperava a decisão do grande júri até o final de abril. um de seus advogados, Chris KaneNo entanto, ele já declarou que considera o ato do procurador ilícito, “carece totalmente de fundamentação legal”.

A primeira reação da família Trump foi a reação de um de seus filhos, Ericque definiu a acusação via Twitter como “ação políticaL”. O tablóide britânico entrou em contato com ele Correio diárioEntão o próprio Eric falou de um “ataque sem motivo”, um exemplo do “declínio da lei americana”. Ele acrescentou: “Eles o atacam porque ele ousou desafiar a elite política, eles atacam oportunisticamente um oponente político em uma campanha eleitoral.” Irmão é mais difícil donald jrMajor, que disse em seu podcast que tais coisas deixariam Mao, Stalin e Pol Pot pálidos. E lançou um aviso sinistro aos republicanos que se distanciaram de seu pai e não o defenderam: venham atrás de vocês, pois eles virão. READ Reator EPR em andamento na Finlândia - Corriere.it

Até o advogado de Stormy Daniels, Clark Brewster, interveio nas redes sociais: “A condenação de Donald Trump não é motivo de alegria – escreveu ele em um tweet -. Agora que prevaleçam a verdade e a justiça. Ninguém está acima da lei”. Comente Michael CohenO ex-advogado de Trump e testemunha-chave no caso que levou ao indiciamento: “Não estou feliz em fazer esta declaração e também gostaria de lembrar a todos da presunção de inocência. Mas me conforta pensar que ninguém está acima do lei, nem mesmo um ex-presidente. A acusação de hoje não é o fim disso.” Capítulo, mas o começo. ” ele adiciona.