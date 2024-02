Catalunha, emergência de seca: racionamento de água para 6 milhões de pessoas, incluindo Barcelona

lá Catalunha Está seco, Lou Reservas de água Eu sou menos de 16% Com a sua capacidade, as autoridades anunciaram este Emergência em 202 municípiosincluído Barcelonanum total de aprox. 6 milhões de pessoas interessado. A desidratação bate forte apesar de estar sozinho FevereiroEles vão atirar Restrições de uso De água também em Casas particulares A partir de sexta-feira, 2. Nenhum cidadão ou atividade comercial poderá utilizar mais de 200 litros por diaAlém de uma série de medidas que abrangem atividades recreativas, industriais e agrícolas. É a pior fase da emergência em curso desde então Novembro de 2022 E agora também afeta o consumo interno.

“A pior crise de sempre, um teste como o Covid” – O estado de emergência vai estender-se a BarcelonaGirona E outros 200 municípios serão somados aos 37 municípios Girona E TarragonaAs medidas já entraram em vigor e dizem respeito à proibição de irrigação jardinsLave ou abasteça o carro Piscina. “É sobre Pior emergência “Não víamos medições como esta desde que existem medições”, disse o Presidente Geral do Estado. Pêra Aragão Explicando isso Crise climatica “Ele nos testa como em pandemia”. Os tanques estão cheios a 15,8% e não há expectativas no médio prazo Chuva Capaz de restabelecer reservas mínimas.

Duzentos litros para cada um (o chuveiro consome 100) – O governo central de Espanha também começou a pensar em medidas como a possibilidade desta Transporte de água De outras regiões, caso a seca na Catalunha persista nos próximos meses. Situação semelhante ocorreu em 2008Quando foi transportado por mar antes do verão de Ilhas Baleares E de Múrcia. A partir da segunda sexta-feira a área estará lá “Emergência 1” O que economiza o consumo de água por pessoa em 200 litros por dia. Se a situação piorar, talvez no próximo verão, há mais duas medidas que incluem primeiro a redução do limiar 180 E então para 160 litros. Para se ter uma ideia, segundodeUm Chuveiro padrão Consome 100 litros.

Possíveis reduções de fornecimento por hora – No'agricultura A irrigação deverá diminuir em 80% fazendas O limite foi fixado em 50 por cento e em Indústrias Até 25. Restrições também em piscinas e Centros esportivoscom este último não podendo utilizar Tomando banho Se a situação piorar ainda mais. para comum O que excederá Tamanho médio Os prazos esperados foram definidos PenalidadesJá foi capturado em duas cidades perto de Girona. Os municípios também receberam a capacidade de fazê-lo Reduzir o estresse Pagamentos ou previsão Cortes de abastecimento a cada hora.

As reservas permanecem por 15 meses – “Nunca enfrentamos uma seca tão prolongada, sem precedentes desde que existem registros de chuvas: Não chove tanto quanto deveria há três anos “Na Catalunha”, explicou Aragonés na conferência de imprensa, que foi acompanhada por um conselheiro de ação climática. David Mascourt. Na verdade, mesmo as poucas chuvas recentes não conseguiram compensar o esgotamento das reservas de água nas duas bacias interiores que alimentam o país. Sistema Ter-Llobregatonde As reservas permanecem apenas para os próximos 15 meses.