Líderes neutralizam Orbán – Corriere.it

Bruxelas – Também desta vez a União Europeia conseguiu salvar a face, mas esteve a um passo de perder a face. De acordo com o cenário que agora se repete, no último minuto ela conseguiu neutralizar o veto de Viktor Orbán: os 27 líderes da UE Chegaram por unanimidade a um acordo sobre o pacote de ajuda de 50 mil milhões de dólares a ser fornecido à Ucrânia Dentro do orçamento comunitário. Por isso reiteramos o nosso apoio financeiro e militar ao país em guerra: Também um sinal importante para Washington. O Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse: “A União Europeia assume liderança e responsabilidade no apoio à Ucrânia”. Caso contrário, teria sido um presente para o presidente russo, Vladimir Putin.

Poucos minutos após o início da cimeira extraordinária, convocada especificamente para superar o veto do Primeiro-Ministro húngaro na cimeira de Dezembro, o anúncio do Presidente Michel chegou emTemos um acordo. #solidãoL. O acordo surge como resultado de uma intensa atividade diplomática e da pressão dos líderes da União Europeia, que se intensificou nas últimas horas. Presidente francês Emmanuel Macron e Charles Michel foram os arquitetos da solução contidos nos resultados da cimeira, Com a ajuda da mediação da Primeira-Ministra Giorgia Melonique foi reconhecido como desempenhando um papel de liderança por muitas fontes europeias.

Durante a noite, Orbán manteve conversações bilaterais com Macron e Meloni. Antes do início da cimeira Reunião limitada com o primeiro-ministro húngaro com a presença de von der Leyen, Michel, Meloni, Macron e SchulzUma fonte da UE explicou: "Foi necessário reconstruir a confiança mútua após o congelamento dos fundos húngaros devido à falta de respeito pelo Estado de direito". A reunião presencial foi útil porque Orban aceitou o acordo e depois apresentou-o a outros líderes da UE, com o que concordou. Não dá qualquer poder de veto à Hungria No que diz respeito à ajuda a Kiev, tal como foi solicitado com urgência nos últimos dias.

Os líderes da UE concordaram que a Comissão Europeia apresentaria todos os anos um relatório sobre a implementação do plano de apoio financeiro à Ucrânia e que o Conselho Europeu realizaria um debate sobre a forma de distribuir a ajuda. Se necessário, o Conselho Europeu convidará a Comissão, no prazo de dois anos, a apresentar uma proposta de revisão do próximo orçamento da UE. Além disso, é incluída no texto uma referência às conclusões do Conselho Europeu de 2020 sobre o mecanismo de condicionalidade do Estado de direito, a ferramenta que a Comissão da UE utilizou há um ano para congelar uma parte dos fundos húngaros. Diz-se que as medidas tomadas devem ser “proporcionais”. É a parte politicamente mais importante para Orbán porque serve como um lembrete para respeitar as regras de Bruxelas, que Budapeste acusa de não ser neutra.

Mas na conferência de imprensa Von der Leyen foi claro: Orban não recebeu garantias de que o congelamento de fundos poderia ser levantado. E Macron confirmou que “a Hungria não recebeu nenhum presente”.. Além disso, os líderes da UE deixaram claro que o tempo da chantagem já passou. polonês Donald Tusk“Orbán representa uma ameaça à nossa segurança: devemos avaliar todas as medidas e consequências possíveis no futuro, não hoje”, disse ele ao entrar na cimeira.