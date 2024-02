Oriente Médio e tensões entre Síria e Israel após o ataque de Damasco: Notícias de 2 de fevereiro de 2024

Eu sou Pelo menos três foram mortos entre as fileiras das milícias pró-iranianas na Síria, quando um ataque atribuído a Israel atingiu alvos a sul da capital, Damasco.. Entre as vítimas estava pelo menos um membro da Guarda Revolucionária, o iraniano Pasdaran. Isto é evidente nas notícias divulgadas pelo site de notícias iraniano “Intekhab”, relatando o assassinato de Saeed Alidadi, que é descrito como um “conselheiro” do Pasdaran na Síria.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, com sede no Reino Unido e com fontes no país árabe, escreveu no seu site que: “No oitavo ataque deste ano em território sírio, ataques aéreos israelitas atingiram ao amanhecer uma instalação do Hezbollah libanês em Aqraba. ” E outro alvo na área de Ghazlaniya, na estrada para o Aeroporto Internacional de Damasco.”

O diretor do Observatório, Rami Abdel Rahman, disse à Agência de Notícias Alemã: “Três membros da milícia foram mortos no local de Aqraba. Eles eram um iraniano, um iraquiano e outra pessoa cuja nacionalidade ainda não é conhecida.” Segundo Abdul Rahman, não havia ninguém no segundo alvo atingido durante a operação.

Depois vem a notícia Ontem, autoridades dos EUA confirmaram à CBS que os planos para uma série de ataques foram aprovadosDurante um período de dias, contra alvos no Iraque e na Síria, incluindo indivíduos e instalações iranianas. Em resposta aos ataques de drones e mísseis contra as forças dos EUA na região, depois de três militares dos EUA terem sido mortos no domingo passado num ataque de drones que atingiu o posto avançado da “Torre 22” na Jordânia, perto da fronteira com a Síria.

Ontem, o canal israelita Kan TV informou que o Irão reduziu a presença de oficiais de alto escalão da Guarda Revolucionária na Síria, como parte de uma decisão que inclui confiar mais fortemente nas milícias xiitas locais. Nas últimas semanas, a Síria denunciou frequentemente ataques atribuídos a Israel, nos quais também foram mortos homens iranianos Pasdaran.

Irão: Não iniciaremos uma guerra, mas estamos prontos para dar uma resposta forte

“Não iniciaremos nenhuma guerra, mas quem quiser intimidar, o Irã responderá com forçaO presidente iraniano, Ebrahim Raisi, fez o anúncio num discurso televisionado depois de autoridades norte-americanas terem confirmado ontem à CBS que tinham sido aprovados planos para uma série de ataques, durante um período de dias, contra alvos no Iraque e na Síria, incluindo pessoal e instalações iranianas. Em resposta aos ataques de drones e mísseis contra as forças dos EUA na região.

Uma milícia pró-iraniana no Iraque ameaça lançar novos ataques contra as forças americanas

A milícia pró-iraniana Al-Nujaba ameaça continuar os ataques contra as forças americanas no Médio Oriente. O líder do grupo, Akram Al-Kaabi, disse num comunicado divulgado durante o ataque de 7 de outubro em Israel: “Qualquer ataque (americano) terá uma resposta apropriada e levará à retirada dos 'ocupantes americanos do Iraque'”.

Austin ouve Gallant: No centro falando sobre redução da intensidade das operações em Gaza

Uma nova conversa telefônica entre o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, e o ministro da Defesa de Israel, Yoav Galant. O Ministério da Defesa anunciou que a conversa telefónica centrou-se na “transição de Israel para operações de baixa intensidade em Gaza, no apoio a uma solução diplomática ao longo da fronteira entre Israel e o Líbano e na estabilidade na Cisjordânia”. Austin também insistiu na “importância de garantir que a ajuda humanitária a Gaza seja ininterrupta”.

Gallant e Austin também falaram sobre “ameaças na região às forças americanas”, depois de o secretário de Defesa dos EUA ter confirmado ontem que “responderemos nos momentos e locais que escolhermos” ao ataque na Jordânia, no qual três soldados americanos foram mortos pela última vez. Domingo.