Mísseis sobre Odessa: atingindo a igreja. ONU: Mais de 3.000 vítimas civis

Enquanto isso, houve um novo ataque à fábrica de Azovstal em Mariupol, onde ocorreu um grande incêndio. E as vítimas responderam em Odessa: uma igreja também foi atingida e um menino de 15 anos foi morto. Bombas de fragmentação em Mykolaiv, conforme relatado pelo comandante militar da cidade, Dmitry Pletnchuk. Segundo a mídia ucraniana, mísseis russos também atingiram uma ponte sobre a foz do rio Dniester, na região de Odessa. As Nações Unidas estimaram o número de vítimas civis em 3.000, enquanto na Europa se fala em impor um embargo ao petróleo russo.

Guerra Ucrânia-Rússia, além da vida: o que você precisa saber hoje

03.02 Ucrânia: EUA e russos fazem ‘pouco progresso’ no Donbass

As forças russas na região de Donbas estão fazendo “pouco progresso, baixa moral e ainda têm problemas logísticos”. Isso foi afirmado por outro funcionário do Pentágono, acrescentando que os ucranianos ainda controlavam Kharkiv. O funcionário dos EUA explicou que as forças de Kiev “fizeram um excelente trabalho nas últimas 24-48 horas e conseguiram empurrar os russos para cerca de 40 quilômetros a leste de Kharkiv”. Quanto a Mariupol, o Pentágono descobriu que a cidade ainda sofria com os ataques aéreos das forças russas.

2.18 Zelensky: Lavrov? Rússia sem memória do nazismo

A Rússia esqueceu todas as lições da Segunda Guerra Mundial. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse isso em seu último discurso em vídeo, após declarações do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, de que Adolf Hitler tinha “sangue judeu” e que “os antissemitas mais ardentes geralmente são judeus”.

01h46 Ucrânia: Os primeiros evacuados de Mariupol chegaram a Zaporozhye

A mídia internacional, citando a Polícia Militar ucraniana, informou que os primeiros 100 civis evacuados da siderúrgica Mariupol chegaram na noite de ontem à cidade de Zaporizhia.

“São sobretudo mulheres, crianças e idosos, que agora vão poder obter cuidados médicos, alimentação, medicamentos e ajuda psicológica”, explica o comunicado.

01.20 Blinken: o discurso de Lavrov é desprezível e perigoso

“O mundo deve se opor a essa retórica vil e perigosa e apoiar nossos parceiros ucranianos diante do ataque cruel do Kremlin”. Foi escrito pelo secretário de Estado dos EUA, Anthony Blinken, no Twitter, repetindo um tweet do ministro das Relações Exteriores de Israel, Yair Lapid, no qual ele denunciou as declarações antissemitas do russo Sergei Lavrov.

00h50 Kiev: Obrigado à Alemanha por apoiar o embargo de petróleo russo

“Falei com minha colega alemã Annalina Barbock e agradeci por sua decisão de apoiar um embargo de petróleo à Rússia. A Alemanha desempenha um papel crucial na preparação para esta etapa.” O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, escreveu no Twitter.

00.36 Zelensky, não realizamos operações militares em solo russo

Ele acrescentou que “as operações militares estão ocorrendo atualmente apenas dentro das fronteiras da Ucrânia e não se estenderam à Rússia, e o exército ucraniano não realiza operações militares em território russo”. Isto foi afirmado pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em uma entrevista com Al Arabiya.

00.03 Ucrânia: um novo corredor humanitário de Mariupol pela manhã

Às 7 da manhã localmente, um novo corredor humanitário será aberto para evacuar civis de Mariupol.

00.02 Kiev, Hungria informada antes da invasão

A Hungria já havia informado a Rússia de sua prontidão para invadir a Ucrânia. Isso veio no jornal “Kyiv Independent”, citando o chefe do Conselho de Segurança da Ucrânia Oleksiy Danilov. O jornal ucraniano informa que em 1º de fevereiro, Viktor Orban foi a Moscou para visitar Vladimir Putin.

00.01 Kiev, um grande incêndio após o bombardeio do novo Azovstal

As forças russas realizaram um novo e intenso bombardeio da usina siderúrgica Azovstal em Mariupol, onde os últimos defensores da cidade estavam escondidos, e o ataque causou um grande incêndio. Isso foi relatado às fontes do Okranska Pravda do Regimento Azov, cujos homens supostamente “continuam a manter posições e responder a ataques”.

00.00 Zelensky: “Moscou está deixando Donbas e Crimeia”

A Ucrânia está pronta para aceitar a neutralidade exigida por Moscou somente se a Rússia deixar todos os territórios ocupados, incluindo a Crimeia. Isso foi afirmado pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em entrevista à Al Arabiya. “Os russos insistem na neutralidade e o mais importante para nós é a libertação do Donbass e de todos os territórios temporariamente ocupados, assim como da Crimeia ocupada”, disse. Em seguida, o presidente ucraniano enfatizou que, para aceitar a condição de neutralidade exigida por Moscou, “garantias de segurança para não ser submetido a ataques semelhantes no futuro e outras armas no caso de uma guerra como a atual”. Procurado.