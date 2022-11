Setenta mil vítimas e 60 milhões de euros roubados

O maior golpe telefônico da história do Reino Unido envolvendo mais de setenta mil vítimas. O faturamento total foi de pelo menos 60 milhões de euros Conforme confirmado pela Scotland Yard, que prendeu mais de 100 pessoas. As vítimas do golpe Maxi, que durou cerca de vinte meses, eram principalmente pessoas idosas ou com pouco conhecimento de tecnologia.

Tokens de acesso roubados a contas correntes

Para realizar o golpe e roubar dados do usuário, os criminosos usaram um site chamado iSpoof, agora fechado. Graças ao site, os criminosos conseguiram esconder seus números de telefone e se passar por funcionários de vários bancos, como Barclays, Santander, HSBC, Lloyd’s, Halifax, First Direct, NatWest e Nationwide.

As vítimas foram avisadas sobre um hack falso e induzidas a compartilhar seus códigos pessoais.

Uma vítima perdeu três milhões de libras

Nesse ponto, os criminosos podem roubar dinheiro das contas correntes das vítimas.

Em média, o golpe custou às vítimas dez mil libras, mas em um caso elas foram roubadas três milhões de libras.

O mentor do golpe, de acordo com a Scotland Yard, que trabalhou com outras forças policiais internacionais, foi Tejay Fletcher, 34, de Londres, que comparecerá perante os magistrados em 6 de dezembro.

Fonte da imagem: 123RF

A investigação foi conduzida pela polícia britânica

iSpoof está bloqueado

A decisão de bloquear o site iSpoofque graças a uma assinatura paga permite ocultar o número de chamadas e mensagens, foi usado para evitar outros possíveis golpes.

As forças policiais holandesas, que cooperaram com a investigação depois que ela começou, anunciaram que os fraudadores seriam processados ​​usando o banco de dados do site.

Em vez disso, a polícia britânica anunciou que mais de 70.000 vítimas seriam avisadas sobre o golpe ao qual foram expostas. Comunicações a enviar entre sexta-feira e sábado.