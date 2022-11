O totalitarismo da Europa no véu. É uma tempestade sobre os comerciais “islâmicos” na União Europeia

Poucas pessoas devem ter percebido, mas o Ano Europeu da Juventude está chegando ao fim. O objetivo deste Ano Europeu da Juventude foi destacar para toda a União Europeia a importância dos seus jovens na construção de um futuro melhor: mais verde, mais “inclusivo” e mais digital. Um ano que terminou em grande estilo Com o lançamento da Chamada Erasmus 2023 E a atribuição de um orçamento de 4,2 mil milhões de euros. Para celebrar o encerramento do Ano Europeu da Juventude, o Comité Económico e Social Europeu aproveitou para publicar nas redes sociais alguns vídeos de agradecimento imbuídos das habituais palavras muito progressistas e politicamente corretas.

Ele também relata gratuitamente, em um vídeo, a Torre Eiffel é o pano de fundo de uma manifestação em que se destaca o grande letreiro da Extinction Rebellion — a associação ambientalista extrema —, além das habituais bandeiras de arco-íris e gays. O habitual carro progressista e ideológico em que a União Europeia está profundamente imbuída. neste motim politicamente correto Muito calor, mas aqui e ali (pelo menos 6 vezes) aparecem meninas com véu. Mas vamos falar dos mesmos políticos europeus que se solidarizaram com mulheres iranianas Quem se opôs à obrigação de usar o hijab?

Curto-circuito na UE no véu

Recentemente, no mês passado, o Presidente da Comissão Europeia disse, Ursula von der Leyenanunciou a decisão da União Europeia Punir indivíduos e entidades por seu papel no assassinato de Mohsa Amini e na violência a que o povo iraniano foi submetido. Estamos com as corajosas mulheres do Irã. Além disso, o apoio do Irã à guerra russa contra a Ucrânia receberá uma resposta clara da União Européia. Agora é a própria Europa que enaltece e promove o véu, em casa, num vídeo institucional.

Afinal, não é a primeira vez que a Europa celebra o véu como símbolo de inclusão e diversidade. No ano passado, o Conselho da Europa considerou oportuno lançar uma campanha mediática a favor da liberdade do uso do véu, com o objetivo de “ Lutando contra o discurso de ódio contra os muçulmanos “com destaque” A beleza da diversidade E recebeu críticas imediatas, principalmente da França, o Conselho da Europa decidiu retirar o vídeo, e agora o assunto voltou ao assunto com o vídeo dedicado aos jovens.

discussão

Este episódio ainda apresenta MEP conservador François-Xavier Bellamy Como sugerido, em 6 de outubro passado, Modifique o alvo do banimento As instituições europeias financiam campanhas que podem “ Promover o hijab “Torne a publicidade muito mais.” Não justificado “, segundo o deputado,” Numa época em que tantas mulheres no Irã e em todo o mundo estão arriscando suas vidas, elas estão sendo mortas porque estão resistindo à opressão imposta a elas. Então ele acrescentou: A mensagem da Europa não pode ser dizer-lhes: Sejam felizes, aceitem o véu No entanto, a esquerda e os verdes bloquearam a votação da emenda de Bellamy. cúmplices do islamismo O deputado de direita foi acusado.

Sardinhas ao ataque

Liga MEP, Silvia SardoniAtaca a iniciativa da União Europeia. dentro IrãConforme apontado em nota, “ As mulheres protestam para exigir liberdade e se opõem à imposição do véu islâmico. Na Europa, o véu continua a ser promovido como um símbolo de liberdade e diversidade. Inacreditável, mas é verdade! Para assinalar o fim do Ano Europeu da Juventude, o Comité Económico e Social Europeu lançou um vídeo de agradecimento. No vídeo, meninas com véu islâmico aparecem 6 vezes para testemunhar a importância da diversidade na juventude europeia. Um disparate ideológico completo, visto que a União Europeia expressa claramente apenas em palavras a sua proximidade às mulheres iranianas que protestam contra o véu como instrumento de opressão. “.