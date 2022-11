Guerra, notícias do dia. Putin encontra mães de soldados: “Não acredite na Internet e na TV.” Ataque a Kherson: evacuação de pacientes de hospitais

A guerra na Ucrânia, a invasão russa hoje, 25 de novembro, entra no décimo mês, com um saldo crescente de sangue e danos.

O presidente russo, Vladimir Putin, se reúne hoje com uma delegação de mães de soldados que participam da operação militar na Ucrânia. O anúncio foi feito pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, sublinhando que será uma conversa “livre”, sem programa pré-determinado. O encontro foi organizado na véspera do Dia das Mães, que é comemorado amanhã na Rússia.

Enquanto isso, em Kherson, mais 7 civis são mortos: o bombardeio russo continua atingindo a cidade.