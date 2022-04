Guerra russo-ucraniana, ataque a um depósito de petróleo em Belgorod | Moscou: “Vai sobrecarregar as negociações”

O suposto ataque ucraniano foi documentado através de vídeos mostrando os incêndios e bombeiros trabalhando para apagar as chamas que, segundo a TASS, envolveram oito tanques. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, “não confirmou ou negou” a notícia: “Não estou ciente de todas as informações militares”, disse ele.

Existem várias boas razões pelas quais os militares ucranianos decidiram atacar Moscou fora da fronteira também. Belgorod, a capital da região homônima, está localizada a menos de 80 quilômetros de Kharkiv. A fronteira russo-ucraniana se estende exatamente a meio caminho entre as duas cidades. Depois de Mariupol, Kharkiv foi a cidade mais atingida pelos bombardeios russos. De fato, Moscou considera o controle do rio Donbass e de toda a região leste da Ucrânia um objetivo estratégico. Pouco antes do início da invasão russa no final de fevereiro, Belgorod foi um dos lugares onde Vladimir Putin reuniu suas forças para lançar a agressão.

Kiev nega ter atacado armazém de Belgorod

Um alto funcionário da segurança ucraniana negou as alegações de Moscou de que Kiev foi responsável pelo ataque ao depósito de petróleo na cidade russa de Belgorod. “Por alguma razão, eles dizem que somos nós, mas de acordo com nossas informações isso não corresponde à realidade”, disse o secretário do Conselho de Segurança ucraniano, Oleksiy Danilov, à televisão nacional.

América: “Putin é o único agressor.”

Embora a Casa Branca não tenha comentado as acusações do Kremlin contra Kiev do ataque a um depósito de combustível em Belgorod, acusou Putin de “começar esta guerra”. “Há apenas um atacante aqui, e é o presidente Putin e os militares russos sob suas ordens”, disse a porta-voz Jen Psaki.