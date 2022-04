Silêncio vermelho sobre o camarada morto de Putin

Eddie Ungaro, um italiano que morreu lutando com a milícia pró-russa Donbass, não era apenas os ultras em Veneza, como alguns jornais o descreveram às pressas, para evitar constrangimento. É melhor parar por aí, nos extremos do frenesi que atacou as garçonetes em ânsias de álcool (crime do qual ele era fugitivo).

Em vez disso, Eddie Ungaro era – além de tudo isso – um comunista, e sua falha em lembrá-lo é acima de tudo ultrajante para sua memória. Em nome desse ideal, ele decidiu lutar do lado errado, ou seja, Putin.

“O sacrifício de Eddie mostra a força do proletariado que será capaz de levar à vitória do comunismo”, lembram seus companheiros da Estrela Vermelha. E ele mesmo, em seu último post, anunciou a chegada de “chumbo para os fascistas”. E eles, em sua opinião, são ucranianos que não são fascistas. Mas não importa muito. Na fúria intoxicada da guerra, tudo é caldo, tudo é carne para o abate.

Sua morte trágica nos lembra que nesta luta todos os adeptos das ideologias do século XX – do nacional-socialismo ao comunismo – estão loucamente misturados de um lado e do outro. É impossível traçar uma linha clara, decompor tudo em um sistema binário que seja tão reconfortante quanto errado. A história de uma certa esquerda gostaria de remover a ligação entre o mundo pós-marxista e a Rússia e negar o fascínio dos extremistas por qualquer forma de autoritarismo, atribuindo a defesa do regime de Moscou apenas a um punhado de enxames de gafanhotos ou remanescentes. Spikes para o piquenique de Salvini e Savoyni à sombra do Kremlin. muito confortável.

A morte de Ungaro expõe o véu da hipocrisia e quebra o muro de silêncio que cerca a legião estrangeira de comunistas que lutam em nome do czar e do martelo e da foice. Filhos do Ocidente, mas inimigos do Ocidente e de sua cultura, em nome de uma ideologia criminosa. Não é uma anomalia, mas uma história bem conhecida consistente com suas raízes.

Que fica sempre refletindo sobre os problemas alheios, e pode aproveitar para abrir uma discussão dentro de si mesma. Talvez ele esteja lidando, de uma vez por todas, com os fantasmas de seu passado.